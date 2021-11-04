Şefik: Seçim 9 Ocak’ta olacaksa önümüzdeki hafta yasakların başlaması gerekir

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Narin Ferdi Şefik, 9 Ocak’ta erken seçim için hazır olduklarını açıkladı.

BRT’de yayınlanan 18.Saat programına telefonla katılarak değerlendirmelerde bulunan Şefik, seçim yasaklarının hangi tarihte başladığının kendileri için önemi olmadığını aktardı.

Şefik, “60 gün süre öncesinden yasaklar başlıyor, 9 Ocak’ta seçim olacaksa önümüzdeki hafta itibarıyla seçim yasaklarına girmemiz lazım. Biz seçim programını açıklamaya hazırız” dedi.

“Bu süreç uzadığı takdirde işlemler daha kolay olur” diyen Şefik, kış koşullarından uzaklaşılmasının daha iyi olacağını vurguladı. YSK Başkanı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Şefik, “Mevcut Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişiklik yapabilmek için zaman kalmadı. Süre çok azaldı, benim artık umudum kalmadı. Ancak daha farklı bir tarih olur ise yapılabilir, karar Meclis’indir… Önceki değişikliği iptal eden bir tadilat yapılabilir” ifadelerini kullandı.