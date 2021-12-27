Şefik: Seçimde çalışanlar aşılı olacak, seçmenlerin durumu belli değil

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı (YSK) Narin Ferdi Şefik, BRT’de Manşet+ programında önemli açıklamalarda bulundu.

Narin Ferdi Şefik, Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçmen sayısının 198 bin 957 olduğunu belirterek askı öncesindeki rakamın 203 bin 183 olduğunu açıkladı.

Şefik, adayların kesinleştiğini, propaganda sürecinin ise yarın başlayacağını söyledi.

Seçim Yasası’ndan ziyade COVID ve Omicron ile mücadelenin daha dikkat edilmesi gereken bir konu olduğunu vurgulayan Şefik, seçim günü çalışacak kişilerin aşılı olacaklarını kaydetti.

Şefik, seçmenler için bu tip uygulama kararı olmadıklarını da ifade ederek, “Sağlık Bakanlığı ya da Bulaşıcı Üst Kurulu’ndan böyle bir karar çıkarsa YSK olarak değerlendirmemiz gerekecek” şeklinde konuştu.

Vatandaşlara çağrıda bulunan Şefik, oy verme haklarını kullanmalarını istedi.

Şefik’in açıklamalarından satırbaşları:

“Seçim neticelerinin bilgisayara geçilmesiyle ilgili bazı değişikler yaptık. Geçmişte 2 kontrolden geçip, bilgisayara giriyorduk. Şimdi direk sandık kurulları bunları direk girecek”

“Seçim günü çalışacak kişiler aşılı kişiler olacak. Seçmenler için bu tip uygulamalar için bir kararımız yok. Ancak Sağlık Bakanlığı ya da Bulaşıcı Üst Kurulu’ndan böyle bir karar çıkarsa YSK olarak değerlendirmemiz gerekecek”

“Vefat etmiş olup, seçmen kütüklerinde kabarık şekilde yer alan kişileri tespit ettik. Bunlarla ilgili çalışma yaptık. Yurt dışında olanları bilme şansımız yok”

“Karar alınıyor, kural konuyor, uyulmuyor. Uygulatılması noktasında zafiyet gösteriliyor. Sonra bunun faturası YSK’ya çıkarılıyor”

“Vatandaşlara çağrım, kendilerini korumak kaydıyla oy verme haklarını kullansınlar. Umarım her şey düzgün şekilde devam eder, ülkemize hayırlı olan bir seçim süreci yaşarız”

“Karma oy kullanılmasında herhangi bir değişiklik yok. Seçmenler, en az iki partiye veya bir parti bir bağımsız oy vermesi gerekiyor. Her ilçede kullanılacak oy sayısı o ilçenin aday sayısının en az yarısı en fazla tümü olmalıdır. Lefkoşa’da 8-16, Mağusa’da 6-13, Girne’de 5-11, Güzelyurt’ta 1-3, İskele’de 2-5, Lefke’de 1-2 arası olmalıdır. Oy pusulasında da 23’ten az oy kullanılmaması gerekiyor. Sandık kurullarında bilgilendirici yazılar da olacak”