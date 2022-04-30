Şefik: “Yerel seçimle, erken seçimin birlikte anılması kabus ötesi”

Şefik, bu konunun siyasi bir süreç olduğunu, kararın Meclis tarafından verileceğini de dile getirerek, sürecin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nın devreye girdiğini kaydetti.

Şefik, yetkililerin mevzuata uygun karar vererek, erken seçime gerek kalmayacak şekilde adım atması gerektiğini de vurguladı.

3 ay önce yapılan erken seçimin yeniden tekrarlanmasının, çalışanlar için çok zor bir durum olduğunu ifade eden Şefik, olası bir seçimde gerekecek mali kaynağa da dikkat çekti.

“Anayasa’ya göre Haziran sonu yerel seçim yapılmalı”

Şefik, Anayasa’ya göre Haziran sonunda yerel seçim yapılması gerektiğini hatırlatarak, “Haziran sonu itibariyle belediye başkanları, ihtiyar heyetleri, muhtarların görev süresi dolar” dedi.

Böyle bir sorun, anayasal kural varken Melis’ten yerel seçime yönelik tarih istediklerini dile getiren Şefik, geçtiğimiz hafta Meclis Başkanlığı’ndan ‘hükümet tarih vermediği için Meclis’in karar üretemediğine’ ilişkin yanıt geldiğini kaydetti.