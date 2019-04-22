Şehidin babası Kılıçdaroğlu'na linç girişiminin ardından konuştu: Cenazeme herkes gelebilir

Şehit piyade sözleşmeli er Yener Kırıkcı'nın cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu linç girişimine uğradı. Şehidin babası Mustafa Kırıkcı, "Cenazeme herkes gelebilir. Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı" dedi.

Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyı içinde bulunduğu koşullar nedeniyle görmediğini ifade eden Kırıkcı, "Kendi acımı yaşıyordum. Akrabalarım ve ailem oğlumun acısını yaşıyordu. Şehit babası olarak acımı tüm Türkiye paylaştı. Vatanımız, milletimiz sağ olsun" diye konuştu.

'Cenazeme herkes gelebilir'

Kırıkcı, akrabalarının yaşananlarla ilgisinin olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Amcamın oğlu, benim acılarımı daha fazla paylaşmıştır. Kılıçdaroğlu'nun gelip gelmemesiyle ilgili hiç haberimiz yok. Ben ancak şehidimle ilgilendim, naaşını gittim önce havaalanından, sonrasında GATA'dan aldım. Ondan sonra acımdan kendimi de kaybettim. Akrabalarım hep acı içindeydi. Benim cenazem için herkes gelebilir. Bu acımı tüm dünya ve Türkiye paylaştı. Benim acım için herkes gelebilir."

'Keşke yaşanmasaydı'

Kılıçdaroğlu'na vuran kişinin akrabaları değil mahalle sakinlerinden biri olduğunu anlatan Kırıkcı, "Mahalle dışından bir provokasyon yapıldığını düşünmüyorum. Keşke yaşanmasaydı. Kim ister böyle bir şey olmasını" ifadelerini kullandı.