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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Şehir efsanesi değil! Covid-19 önlemleriyle hava kirliliği azaldı; İstanbullular Uludağ'ı görme şansı yakaladı

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Şehir efsanesi değil! Covid-19 önlemleriyle hava kirliliği azaldı; İstanbullular Uludağ'ı görme şansı yakaladı
Şehir efsanesi değil! Covid-19 önlemleriyle hava kirliliği azaldı; İstanbullular Uludağ'ı görme şansı yakaladı

Covid-19 salgını nedeniyle tüm dünya genelinde ülkeler, halkın daha az etkileşime girmesi için önlemleri artıyor. Karantina ve sokağa çıkma yasağı gibi kısıtlamaların sonucunda da hava kirliliği gözle görülebilir derecede azalıyor.

Türkiye'de de büyükşehirlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulamaları ve "evde kal" çağrılarının ardından ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İstanbullular hava kirliliğinin azalmasıyla, şehir efsanelerine de konu olan olayı yaşayarak Uludağ'ın tepesini gördü.

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