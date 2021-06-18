Şehir heykelleri: Nasıl ortaya çıktı, neden yaygınlaştı? (video)

Kimi zaman uygulanış biçimleri, kimi zaman çağrıştırdıkları öğeler, kimi zaman da maliyetleri ile gündeme gelen bu heykeller artık hemen her şehrin, her ilçenin olmazsa olmaz bir parçası.
Peki bu heykeller nereden çıktı?
Nasıl bu kadar yaygınlaştı?
Kimi zaman uygulanış biçimleri, kimi zaman çağrıştırdıkları öğeler, kimi zaman da maliyetleri ile gündeme gelen bu heykeller artık hemen her şehrin, her ilçenin olmazsa olmaz bir parçası.
Peki bu heykeller nereden çıktı?
Nasıl bu kadar yaygınlaştı?
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