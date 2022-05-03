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Şehir içinde indi-bindi 14 TL

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Şehir içinde indi-bindi 14 TL
Şehir içinde indi-bindi 14 TL

Trafik Dairesi Müdürlüğü otobüs minibüs tarifesinde indi bindi ücretini 14 TL'ye yükseltti ancak minibüsçüler şimdilik yolcu lehine bu tarifeyi uygulamıyor...

Hayat Pahalılığı, alım gücünün düşmesi toplumun en az gelir elde eden kesimini vurmaya devam ediyor...

Şehir içinde dolmuşlara indi bindi ücreti 14 TL'ye yükseldi.

Son bir yılda toplu taşımada zamlar yüzde yüzü geçti.

Trafik Dairesi Müdürlüğü otobüs minibüs tarifesinde indi bindi ücretini 14 TL'ye yükseltti ancak minibüsçüler şimdilik yolcu lehine bu tarifeyi uygulamıyor.

Kıbrıs Postası'na konuşan başkent Lefkoşa'da bir minibüs şoförü "Fiyatlar 4.5 TL'lerden bu miktarlara yükseldi. Aylarca indi bindi 9 TL gitti ancak gelinen son durumda son tarife 14 TL... Şimdilik uygulamıyoruz bunu..12 TL'de devam ediyoruz. Akaryakıt zamları, toplu taşımacılık sorunlarında devletin bu konuda umursamazligi bizi mahvediyor. Bu taşımayı kullananlar toplumun en az kazanan alt kesimi.. Yazık diyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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