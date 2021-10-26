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Şehir Plancılar Odası Başkanı’ndan Müteahhitler Birliği Başkanı'na: Bizimle aynı fikirde olduğunu söylemek için mi tvye çıkmak istiyor?

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Paylaşımda "Bizimle aynı fikirde olduğunu söylemek için mi tvye çıkmak istiyor?" diye soruldu.
Şehir Plancılar Odası Başkanı’ndan Müteahhitler Birliği Başkanı'na: Bizimle aynı fikirde olduğunu söylemek için mi tvye çıkmak istiyor?

Şehir Plancılar Odası Başkanı Merter Refikoğlu'nun açıklaması:

Müteahhitler Birliği Başkanı Cafer Gürcafer halkı yanılttığımızı söylemiş, ancak yaptığımız yarım saaatlik konuşmanın hangi cümlesinde halkı yanılttığımızı belirtmemiş. Halkı yanıltmışız, yani kabaca yalan söylemişiz. Neymiş yalan? Cevap yok. Şimdiye kadar katıldığımız toplantı, program, tv gibi her platformda Cafer Gürcafer üstüne basa basa bizimle aynı fikirde olduğunu söylüyor </div><div class=

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