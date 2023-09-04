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Şehir Plancıları Odası: Alagadi bölgesinde İmar Yasası kurallarına aykırı işlem yapıldığı tespit edildi

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Şehir Plancıları Odası, Alagadi Özel Çevre Koruma bölgesinde İmar Yasası kurallarına aykırı işlem yapıldığının tespit edildiği açıkladı
Şehir Plancıları Odası: Alagadi bölgesinde İmar Yasası kurallarına aykırı işlem yapıldığı tespit edildi

KTMMOB Şehir Plancıları Odası, Alagadi Özel Çevre Koruma bölgesinde İmar Yasası kurallarına uygunsuz şekilde planlama onay yenilemesi yapıldığının tespit edildiğini belirterek, görevi kötüye kullananlar hakkında yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Yapılan yazılı açıklamada, Alagadi Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde planlama onayı yenilemesinin usulsüz olduğunu tespit ettikleri inşaatın Çatalköy Esentepe Belediyesi tarafından geçen hafta mühürlendiği anımsatıldı.

Söz konusu gelişme ile ilgili planlama onay yenilemesinin İmar Yasası’nda belirtilen koşullara göre yapılmadığı belirtilen açıklamada, ayrıca yeterli yolu olmayan parsellere planlama onay ve ruhsatı verildiği ifade edildi.

Açıklamada, mühürlenen inşaata yakın bölgede üç tane daha planlama onayı usulsüz yenilenen inşaat olduğunu ve bu inşaatlara imar yasası kurallarına uygunsuz şekilde planlama onay yenilemesi yapıldığını tespit ettikleri yer aldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilgi edinme yasası altında edindiğimiz onay dosyalarındaki detaylar incelendiği zaman söz konusu gelişmelerin planlama onay yenilemesinde KKTC Çevre Koruma Dairesi Ekolojik Etki Değerleme raporları almadıkları açık bir şekilde ortadadır.

İmar Yasası'na aykırı usulsüz planlama onayı vermek, yetersiz yolu olan parsellere ruhsat kesmek gibi konularla görevi kötüye kullananlar hakkında yasal işlem başlatacağımızı halkımıza duyurmayı bir borç biliriz.”

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