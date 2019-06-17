Şehir Plancıları Odası ara emri aldı

Şehir Plancıları Odası'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bölgeye verilecek büyük zararı önlemek için geçtiğimiz hafta açılan

davanın ara emri görüşmesi Pazartesi görüşüldü ve ara emri alındı.



Böylece hak kazanması için 3 ayda vizeden çıkması gereken dosyalar için

yapılan değişiklik geçersizdir. 3 aydan sonra vizeden çıkan tüm dosyalar

geçersizdir. Verilen vizeler, planlama onayları ve inşaat ruhsatları

iptal edilmelidir.



İçişleri Bakanlığı Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde yapmış

olduğu değişikliği basit bir düzeltme olarak gösterip Mağusa, İskele ve

Yeniboğaziçi bölgesinde geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar

vereceğini düşündüğümüzden dolayı geçtiğimiz hafta Yüksek İdare

Mahkemesine dava dosyalanmış ve yapılan bu yasadışı işlemin hemen

durdurulması için ara emri başvurusu yapılmıştı. Bugün Yüksek İdare

Mahkemesinde görüşülen davada ara emri alındı.





Bilindiği gibi imar planı çalışmaları başladıktan sonra başlayan

kontrolsüz inşaatlaşmayı önlemek için bölgede emirname çıkarılmıştı.

Çıkarılan emirnamede geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle tüm naylon

dosyaların önü açılmıştır. Hazır olmayan, acele bir şekilde başvurmuş

tüm dosyaların bölgede uygulanması ile emirname çıkarmak ve İmar Planı

Hazırlamanın bir anlamı kalmamıştır.