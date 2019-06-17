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Şehir Plancıları Odası ara emri aldı

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Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi için yapılan düzenlenemeler geçtiğimiz hafta açılan davanın ara emri görüşmesi i görüşüldü ve ara emri alındı.
Şehir Plancıları Odası ara emri aldı

Şehir Plancıları Odası'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bölgeye verilecek büyük zararı önlemek için geçtiğimiz hafta açılan 
davanın ara emri görüşmesi Pazartesi görüşüldü ve ara emri alındı.

Böylece hak kazanması için 3 ayda vizeden çıkması gereken dosyalar için 
yapılan değişiklik geçersizdir. 3 aydan sonra vizeden çıkan tüm dosyalar 
geçersizdir. Verilen vizeler, planlama onayları ve inşaat ruhsatları 
iptal edilmelidir.

İçişleri Bakanlığı Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde yapmış 
olduğu değişikliği basit bir düzeltme olarak gösterip Mağusa, İskele ve 
Yeniboğaziçi bölgesinde geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar 
vereceğini düşündüğümüzden dolayı geçtiğimiz hafta Yüksek İdare 
Mahkemesine dava dosyalanmış ve yapılan bu yasadışı işlemin hemen 
durdurulması için ara emri başvurusu yapılmıştı. Bugün Yüksek İdare 
Mahkemesinde görüşülen davada ara emri alındı.


Bilindiği gibi imar planı çalışmaları başladıktan sonra başlayan 
kontrolsüz inşaatlaşmayı önlemek için bölgede emirname çıkarılmıştı. 
Çıkarılan emirnamede geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle tüm naylon 
dosyaların önü açılmıştır. Hazır olmayan, acele bir şekilde başvurmuş 
tüm dosyaların bölgede uygulanması ile emirname çıkarmak ve İmar Planı 
Hazırlamanın bir anlamı kalmamıştır.

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