Şehir Plancıları Odası ara emri aldı

Şehir Plancıları Odası'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bölgeye verilecek büyük zararı önlemek için geçtiğimiz hafta açılan
davanın ara emri görüşmesi Pazartesi görüşüldü ve ara emri alındı.
Böylece hak kazanması için 3 ayda vizeden çıkması gereken dosyalar için
yapılan değişiklik geçersizdir. 3 aydan sonra vizeden çıkan tüm dosyalar
geçersizdir. Verilen vizeler, planlama onayları ve inşaat ruhsatları
iptal edilmelidir.
İçişleri Bakanlığı Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Emirnamesi’nde yapmış
olduğu değişikliği basit bir düzeltme olarak gösterip Mağusa, İskele ve
Yeniboğaziçi bölgesinde geri dönüşümü mümkün olmayacak zararlar
vereceğini düşündüğümüzden dolayı geçtiğimiz hafta Yüksek İdare
Mahkemesine dava dosyalanmış ve yapılan bu yasadışı işlemin hemen
durdurulması için ara emri başvurusu yapılmıştı. Bugün Yüksek İdare
Mahkemesinde görüşülen davada ara emri alındı.
Bilindiği gibi imar planı çalışmaları başladıktan sonra başlayan
kontrolsüz inşaatlaşmayı önlemek için bölgede emirname çıkarılmıştı.
Çıkarılan emirnamede geçtiğimiz aylarda yapılan değişiklikle tüm naylon
dosyaların önü açılmıştır. Hazır olmayan, acele bir şekilde başvurmuş
tüm dosyaların bölgede uygulanması ile emirname çıkarmak ve İmar Planı
Hazırlamanın bir anlamı kalmamıştır.
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