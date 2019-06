Şehir Plancıları Odası: Ara emri, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz değişiklik içindir

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası yayımladığı açıklamada şu iafadelere yer verdi:

Bugün bazı gazetelerde bilinçli veya bilinçsiz Mühendis Mimar Odaları

Birliği Şehir Plancıları Odası hakkında çıkan yanlış haberlerle ilgili

zorunlu bir açıklama yapma gereği duyduk.



Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, odamızın savunduğu konularının başında

planlı şehirlerde yaşamamız gerektiği gelir. Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi

İmar Planı çalışmaları devam ederken, kontrolsüz büyümeyi engellemek

için bölgede emirname çıkmasını en fazla savunan odayız. Hala daha da

aynı fikirdeyiz ve bu fikrimizden vazgeçmeyeceğiz.



17.06.2019 Pazartesi günü alınan ara emri, Emirname’nin kendisinin

bütünü değil, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz

değişikliktir. Bölgedeki kontrolsüz büyümeyi artıracak Emirname

değişikliğinin ilgili maddeleri dava edilmiştir. Konu mahkemededir ve bu

konu üzerinde daha fazla yorumda bulunmak yanlıştır. Ancak bazı kesimler

bilinçli olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Emirname hala

yürürlüktedir ve bölge için imar planı çalışmaları devam etmektedir.

Fasıl 96’ya dönme hayali kuranlara da böyle bir şeyin söz konusu

olmadığını bildirmek isteriz. Emirnamelerde ya da imar planlarına

dışarıdan yapılacak her türlü yanlış müdahalenin karşısında da yer

almaya devam edeceğiz. Ayrıca mahkemenin alacağı karara saygı

duymayacağını, alınan karara uymayacağını ima eden bazı kesimlerin

açıklamaları, hukuk devleti olan ülkemiz için üzüntü vericidir.



Ülkenin ekonomik gelişmesini inşaatlaşmaya ve yüksek kat yapmaya

bağlayan, yeşile duyarlı olmayan, bisiklet yolu, kaldırım istemeyen,

trafik sorununu, orman alanlarının peşkeş çekilmesini, denizlerimizin

hızla kirlenmesini, denizlerdeki canlıların hızla yok olmasını,

kıyılarımızın işgal edilmesini ve dere yataklarının doldurulmasını dert

etmeyen kesimlerle benzer düşünmemiz mümkün değildir. Altyapısız gelişen

şehirlerin başına neler geldiğini hep birlikte yaşadık.



Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı en kısa zamanda sonuçlanacak ve

bir bölgemiz daha planlı yaşamaya başlayacaktır. Bu süreci en yakından

takip eden oda olarak, dışarıdan yapılacak her türlü baskının karşısında

en önde bizler olacağız. Diğer şehirlerimizin de planlanması için hemen

bugün çalışmalara başlanmalıdır. Planları biten şehirlerimizin

planlarının yürürlüğe girmesi için plan karşıtı çevrelerden gelen

baskıya boyun eğilmeden bu planlarımız da bir an önce yürürlüğe

konmalıdır.