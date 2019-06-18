Şehir Plancıları Odası: Ara emri, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz değişiklik içindir

Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası yayımladığı açıklamada şu iafadelere yer verdi:
Bugün bazı gazetelerde bilinçli veya bilinçsiz Mühendis Mimar Odaları
Birliği Şehir Plancıları Odası hakkında çıkan yanlış haberlerle ilgili
zorunlu bir açıklama yapma gereği duyduk.
Öncelikle belirtmemiz gerekir ki, odamızın savunduğu konularının başında
planlı şehirlerde yaşamamız gerektiği gelir. Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi
İmar Planı çalışmaları devam ederken, kontrolsüz büyümeyi engellemek
için bölgede emirname çıkmasını en fazla savunan odayız. Hala daha da
aynı fikirdeyiz ve bu fikrimizden vazgeçmeyeceğiz.
17.06.2019 Pazartesi günü alınan ara emri, Emirname’nin kendisinin
bütünü değil, Emirname’de yasadışı yapılmaya çalışıldığını savunduğumuz
değişikliktir. Bölgedeki kontrolsüz büyümeyi artıracak Emirname
değişikliğinin ilgili maddeleri dava edilmiştir. Konu mahkemededir ve bu
konu üzerinde daha fazla yorumda bulunmak yanlıştır. Ancak bazı kesimler
bilinçli olarak kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir. Emirname hala
yürürlüktedir ve bölge için imar planı çalışmaları devam etmektedir.
Fasıl 96’ya dönme hayali kuranlara da böyle bir şeyin söz konusu
olmadığını bildirmek isteriz. Emirnamelerde ya da imar planlarına
dışarıdan yapılacak her türlü yanlış müdahalenin karşısında da yer
almaya devam edeceğiz. Ayrıca mahkemenin alacağı karara saygı
duymayacağını, alınan karara uymayacağını ima eden bazı kesimlerin
açıklamaları, hukuk devleti olan ülkemiz için üzüntü vericidir.
Ülkenin ekonomik gelişmesini inşaatlaşmaya ve yüksek kat yapmaya
bağlayan, yeşile duyarlı olmayan, bisiklet yolu, kaldırım istemeyen,
trafik sorununu, orman alanlarının peşkeş çekilmesini, denizlerimizin
hızla kirlenmesini, denizlerdeki canlıların hızla yok olmasını,
kıyılarımızın işgal edilmesini ve dere yataklarının doldurulmasını dert
etmeyen kesimlerle benzer düşünmemiz mümkün değildir. Altyapısız gelişen
şehirlerin başına neler geldiğini hep birlikte yaşadık.
Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı en kısa zamanda sonuçlanacak ve
bir bölgemiz daha planlı yaşamaya başlayacaktır. Bu süreci en yakından
takip eden oda olarak, dışarıdan yapılacak her türlü baskının karşısında
en önde bizler olacağız. Diğer şehirlerimizin de planlanması için hemen
bugün çalışmalara başlanmalıdır. Planları biten şehirlerimizin
planlarının yürürlüğe girmesi için plan karşıtı çevrelerden gelen
baskıya boyun eğilmeden bu planlarımız da bir an önce yürürlüğe
konmalıdır.
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