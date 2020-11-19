Şehir Plancıları Odası: Bakanlar Kurulu o araziyi İskele Belediyesi'ne vermek için 95'de karar aldı

Dünkü İslele ile ilgili basın açıklamamıza ek olarak. 1995’teki bakanlar kurulu kararı bu arazileri İçişleri başkanlığına İskele belediyesine verilmesi için devrediyor, BAŞKASINA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİ İÇİN DEĞİL...

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu İskele'deki arazi ile ilgili yeni açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Bu arada dünkü İslele ile ilgili basın açıklamamıza ek olarak. 1995’teki bakanlar kurulu kararı bu arazileri İçişleri başkanlığına İskele belediyesine verilmesi için devrediyor, BAŞKASINA PEŞKEŞ ÇEKİLMESİ İÇİN DEĞİL...

“Bakanlar Kurulu, İskele'de Varaka/Harita 15.59.W, parsel 219/1, 219/2, 90/2, 94-/1, 90, 99,100, 103/1, 102/1, 101/2/1, 100/1, 104/3/1, 107/2/1 ve 108/1/1 Varaka/Harita 15.44.W2, parsel 63/1-+-64/1+65/1, Varaka/Harita 15.43.W1, parsel 154/8/7'nin KKTC Anayasası 'nın 159 maddesinin (l) (b) ve(3). fıkraları uyarınca devletin mülkiyeti altında kalması ve eşdeğer maksatlarında kaynak teşkil etmemesi kaydıyle halk plâji ve dinlenme yeri yapılması için İskele Belediyesi' nin kullanımına bırakılmak üzere içişleri Bakanlığı’nın kontrol ve yönetimine verilmesini onayladı.”