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Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu uyardı! İskele Mağusa Yeniboğaziçi'nde ilginç şeyler oluyor!

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Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu uyardı! İskele Mağusa Yeniboğaziçi'nde ilginç şeyler oluyor!
Şehir Plancıları Odası Başkanı Refikoğlu uyardı! İskele Mağusa Yeniboğaziçi'nde ilginç şeyler oluyor!

Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu'ndan önemli bir uyarı geldi!

İskele Mağusa Yeniboğaziçi'nde ilginç şeyler oluyor diyen Refikoğlu bölgede toplantılar yapıldığını açıkladı.

 

İşte açıklama;

Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi’nde çok ilginç şeyler olmaya başladı bir süredir. Şehir Planlama Dairesi’ndeki şehir plancıları saf dışı bırakılıp, imar planı çalışmaları tekrardan başladı.

Plan çalışılır ama içinde şehir plancısı yok. Müteahhitler Birliği, Başkanı ile beraber kapı kapı bölgeyi gezip, koltuğunun altında planı değiştiriyor.

Belediyelerimizin emlakçı ve müteahhit meclis üyeleri harıl harıl planı çalışıyorlarmış, ülkemin hem sağ hem sol yelpazesinden meclis üyeleri bunlar bu arada.

Bölgede birkaç gün içinde şenlik başlayacak benden söylemesi. Siz beyin ameliyatı yapmaya doktor değil de enginar üreticisini sokarsanız, anlaşılmıştır ki sizin amacınız beyin ameliyatı yapmak değildir. Ortada da beyin yoktur demektir. Hodri meydan.

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