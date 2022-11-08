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Şehir Plancıları Odası "Dünya Şehircilik Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

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Şehir Plancıları Odası "Dünya Şehircilik Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek
Şehir Plancıları Odası "Dünya Şehircilik Günü” dolayısıyla etkinlikler düzenleyecek

KTMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından düzenlenen "Dünya Şehircilik Günü” etkinlikleri 11 Kasım Cuma günü Naci Talat Vakfı’nda gerçekleştirilecek.

 

Etkinlikler çerçevesinde 18.00-19.30 saatleri arasında panel, 19.30-20.30 saatleri arasında ise kokteyl düzenlenecek.

 

Odadan yapılan açıklamada Dünya Şehircilik Günü’nün , amacının; mesleğin tanıtılması, gündemdeki konuların tüm boyutlarıyla tartışılması ve şehirciliğin öneminin vurgulanması için çeşitli etkinlikler düzenlenmesi olduğu kaydedildi.

 

Türkiye’de bu yılın teması olarak belirlenen “Toplumda ve Mekanda Adalet” konusunun oda tarafından da son dönemdeki gelişmeler düşünüldüğünde, yerinde olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

“Yürürlüğe koyulmayan imar planları, ithal ‘külliye’ projesi gibi konular, bizlere her gün şehirlerimizin aslında hepimizin olduğunu hatırlatmakta, bu tür müdahalelerle haklarımızın toplumsal olarak gasp edildiğini göstermektedir. Kent hakkı, çevre hakkı, toplumsal hareketler, kentsel refah ve sosyal adalet hepimizin uğrunda çaba vermesi gereken konular haline gelmiştir.

 

 

 

Bu bağlamda, Şehir Plancıları Odası olarak, ülkemizde son dönemde yaşanan gelişmelerin etraflıca tartışılabileceğini düşündüğümüz ‘Mekansal Adalet’ temalı bir panel düzenliyoruz. Panel kapsamında, konunun tüm boyutlarıyla tartışılmasına katkı koyacak dört değerli konuşmacıyı bir araya getirmeyi hedefledik”

 

 

Konuşmacılar ve yapacakları konuşmalarla ilgili bilgi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

 

“Hasan Yıkıcı, ekoloji ve müşterekler bağlamında, kapitalist kent düşüncesinin karşısında nasıl karşı çıkışlar geliştirebileceğimiz ve ütopyacı düşünceyi nerede devreye sokabileceğimiz üzerine bir değerlendirme yapacak.

 

Mertkan Hamit, kent hakkı gaspını ekonomik bir perspektiften ele alarak, küresel ve yerel kalkınma zemininde yoksulluk kavramını irdeleyecek.

 

Özlem Ünsal, kentsel mekanın bölüşümü konusunu, dünya ve Türkiye'de yaşanan uygulamalarla ilişkilendirip, 'tepeden inme' projelerin toplumda ve mekanda adalet kavramıyla nasıl bağlanabileceğine dair düşünce ve izlenimlerini paylaşacak.

 

Serkan Tansel, yerel ve güncel konulardan hareketle, Kıbrıs Türk toplumunun, yetişmiş insan kaynağının, kurumlarının ve mevzuatının göz ardı edilerek toplumun edilgen bir duruma itilmesine değinecek”

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