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Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası, Güngördü ile Asil Köylü Heykeli'ni konuştu

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Şehir Plancıları Odası başkanı Merter Refikoğlu ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, Girne’de Orman Arazisi üzerine yapılacak Asil Köylü heykeli ile ilgili Girne Belediye Başkanı Güngördü’yü ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu.
Şehir Plancıları Odası ve Peyzaj Mimarları Odası, Güngördü ile Asil Köylü Heykeli'ni konuştu

Şehir Plancıları Odası başkanı Merter Refikoğlu ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert, Girne’de Orman Arazisi üzerine yapılacak Asil Köylü heykeli ile ilgili Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret ederek bilgi alışverişinde bulundu. 


Odalardan yapılan açıklamada oda başkanları, Girne Belediyesi’nin söz konusu araziyi geçen yıl nisan ayında Orman Dairesi’nden rekreasyon amaçlı, üzerinde spor alanları hariç, orman ekosistemine zarar verecek herhangi bir kalıcı yapısal alanın olmaması şartı ile kiraladığının görüşmede belirtildiğini kaydettiler.


 “Odalar olarak bizlerin de bu konularda hassasiyet gösterdiğimizi, Girne Belediyesi’nin özellikle pandemi dönemine kamu yararına yapacağı rekreasyonalanının ekosisteme zarar vermeden, doğa dostu bir biçimde yapılacağından ve bizlerin de bu tür kamu yararına olacak alanların destekçisi olacağımızı kendisine aktardık.” diyen oda başkanları şöyle devam etti:


Sonuç olarak Girne Belediyesi ile Peyzaj Mimarları ve Şehir Plancıları odasının yaptığı görüşmede bölgede orman arazisine yapılacak Asil Köylü heykeline gerek odaların gerek belediyenin orman arazilerine zarar vererek yapılmaması konusunda bilgi paylaşımında bulunarak hemfikir olduğumuzu kamu oyu ile de paylaşmak isteriz”

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