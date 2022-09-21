Şehir Plancıları Odası: Verilen ruhsat ve vize işlemleri geçersizdir!

İşte Şehir Plancıları Odası tarafından yapılan açıklama;

Dün (20.09.2022) tarihinde ülkemizi yine kaosa sürükleyecek bir karara Yüksek İdare Mahkemesi “Ara Emri” verdi. Gazimağusa, İskele ve Yeniboğaziçi Bölgesi Geçiş Süreci 2 Emirnamesi’nin geri çekilip yürürlükten kaldırılması ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Herkesin aklında “Peki şimdi ne oldu?” sorusu.

- Emirname halen yürürlüktedir.

- Tüm işlemler durdurulmuştur.

- Dün yapılan vize başvuruları işlemleri geçersizdir.

- Dün verilen ruhsat işlemleri geçersizdir.

Şimdiki adımımız ise CEZA davaları olacaktır. Yürütmeyi durdurmayan, işlem yapan kurumlar hakkında gerekli başvurular yapılacaktır.

Ülkesine bu denli zarar vermeye çalışanlara karşı mücadelemize her zaman devam edeceğiz!

Kıbrıs Şehir Plancıları Odası

Yönetim Kurulu