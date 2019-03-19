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Şehir Plancıları Odası:500'e yakın naylon dosya var!

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Şehir Plancıları Odası:500'e yakın naylon dosya var!
Şehir Plancıları Odası:500'e yakın naylon dosya var!

İşte o açıklama;

Bilindiği gibi 2018 yılının sonunda Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi imar  planı çalışmalarının daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için bölgeyi  kapsayan bir Emirname hazırlanmıştı. Bu süreçte müteahhit, emlak ve buna 
benzer çıkar çevreleri büyük baskı uygulayıp emirnamenin çıkmasını  uzatmışlardı. Bu oyalama sürecinde de 500’e yakın irili ufaklı “naylon”  olarak isimlendireceğimiz dosya acele bir şekilde eski mevzuata göre hak  kazandırılmıştır. Hatta hükümet yasadışı bir şekilde emirnamedeki  kazanılmış hak maddesini genişletmiş ve “belediyelerden inşaat ruhsatı  almış dosya hak kazanırın” yerine “vizeye başvuran dosya hak kazanır”  olarak değiştirmiştir. Bu yapılan 55/89 imar yasasına aykırıdır.

Bu kazanılmış hak maddesi yazılırken naylon dosyaları biraz olsun  engellemek için “vizeye girmiş dosyların 3 ayı aşmayacak bir zaman  dilimi içinde planlama onayına başvurması” koşulu koyulmuştu. Geçtiğimiz  günlere bu 3 ay dolmuş ve hükümetimiz yeniden yasadışı bir işlem  yapmıştır. Bu sürenin değiştirilmesi Emirname değişikliği 
gerektirmektedir ve İyi İdare Yasasına göre Emirname değişikliği  yapılabilmesi için halka danışma toplantısı yapılması gerekmektedir. 
Ancak keyfi bir şekilde bu 3 üç aylık süreç uzatılmış ve bölge ile  ilgili dosyalar dağ gibi büyüyerek, hem emirnamenin yaygın parçacıl  gelişmenin önüne geçmesi amacını aşmış hem de imar planının kararlarının  sağlıklı oluşturulmasına engel olmuştur. Kısaca yürürlüğe giren  emirnamenin hiçbir anlamı kalmamaya başlamış ve bazı çıkar çevreleri  haksız kazanç sağlamıştır.

Yıllardır ülkemizde planlama açısından yapılan büyük yanlışlar vardır. 
Yapılan bu son hareket de hem Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’na  zarar verecektir hem de ülkenin çarpık yapılaşmasına bir çarpıklık daha 
ekleyecektir.



Merter Refkoğlu
Şehir Plancıları Odası (a)
Başkan
05488347451

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