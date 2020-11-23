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Şehir Plancıları Odası'dan  Girne'de ara emri!

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Şehir Plancıları Odası'dan  Girne'de ara emri!
Şehir Plancıları Odası'dan  Girne'de ara emri!

İşte açıklama;

Şehir Plancıları Odası,  Girne Koruma Çevre Planı içerisinde yer alan ve yeşil alan statüsünde olan arazilere yapılan kaçak(planlama onaysız) inşaatlar ile ilgili açmış olduğumuz davada Yüksek İdare Makemesi’nde
görüşülen davada 23/11/20 tarihi itibarı ile ara emri alındı.

Şehir Plancıları Odası’nın, kamu yararını korumak adına Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve KKTC Şehir Planlama Dairesine karşı açtığı dava ile ilgili 23/11/20 tarihinde inşaatların durdurulması ile ilgili olarak ara emri alındığını belirtti.  Bildiğiniz gibi Girne Kordonboyu Caddesi üzerinde planlama onaysız devam eden inşaatlar ile
ilgili olarak Girne Belediyesi, Girne Kaymakamlığı ve KKTC Şehir Planlama Dairesi yetkilerini kötüye kullanmak veya rutin yasal uygulamaları ve/veya teamülleri yerine getirmemek suretiyle yaptırım bildirimi göndermemek suretiyle hiçbir işlem yapmamıştır. Bu kapsamda imar yasasına aykırı gelişmelerin durdurulması için mahkemeye
başvurulmuştur. Mahkeme sürecinde 23/11/20 tarihinde inşaatların durdurulası için emri vermiştir.

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