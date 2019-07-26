Şehir Plancıları Odası'ndan "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" tepkisi

Kıbrıs Şehir Plancıları Odası yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Dün sosyal medyada konuşulan, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemi" kapsamında kurulacak olan kameralar için yerleştirilen direkler, Lefkoşa Suriçi ve Girne Antik Limanın görüntüsüne/dokusuna uygun olmayacak şekilde yapıldığı herkes tarafından aşikardır.

2018 Yılında hazırlanan yasa henüz tasarı halindeyken, Hukuk Komitesi Başkanı Sn. Doğuş Derya'ya Şehir Plancıları Odası olarak ekteki görüşü ilettik. Bu görüşde aşağıda yazmış olduğumuz maddeler dikkate alınıp çalışmaya dahil edilmiş olsaydı dün karşımıza çıkan manzarayı yaşamamış olacaktık;

Hazırlanan yasa gereği Kent Güvenlik Sistemleri Komitesine üye olmamıza rağmen görüşümüz yeterince değerlendirilmemiştir.

Yaptığımız açıklamalar YETKİLİ kişiler tarafından malesef muhalefet olarak görülmektedir. Ancak odamız Şehir Planlama mesleği kapsamında yaptığı açıklama ve verdiği görüşlerde sadece "KAMU YARARI"nı gözetmekte ve aldığımız eğitim doğrultusunda bilimsel dayanaklara göre açıklama yapmaktadır.