Şehir Planlama Dairesi personeli Netcad eğitimlerini tamamladı

Uluslararası Final Üniversitesi Laboratuarında, bilgisayar destekli olarak gerçekleşen eğitimlerde Netcad Yazılım A.Ş. firmasından Özel Sektör Projeler Müdürü Fırat Kılıç ve Proje Yönetim Uzmanı Ramazan Doğan’ın anlatımları ile Netcad uygulamasında sıfırdan bir proje çizimi, proje düzenleme, proje detaylandırma ve mevcut veriler kullanılarak analiz işlemleri ele alındı.

Eğitim sonunda plan unsurlarının standartlaştırılması adına şablon tanımlar üretilerek plan bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiştir.

Bu hedef doğrultusunda eğitimlerde proje çizim, sayısallaştırma işlemleri ve şablon tanım oluşturma işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca mevcut veri setleri kullanılarak plan analizleri ( yerleşime uygunluk analizi ) uygulamalı olarak eğitimlerde verilmiştir.

YİĞİTCAN: “PERSONELİMİZ İÇİN VERİMLİ BİR EĞİTİM OLDU”

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan konu ile ilgili olarak yaptı açıklamada Netcad eğitim programının Sehir Planlama Dairesi’nde görev alan şehir plancısı, mimar ve harita teknikerleri için çok gerekli bir program olduğunu vurgulayarak , Programı öğrenen teknik personellerimizin bu konularda yapacakları çalışmalarda çok daha başarılı olacaklarını, bu egitimin tüm arkadaşlarımız için bir fırsat olduğunu ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Yiğitcan konuşmasını şöyle sürdürü:

“Kurumumuzda bilgiyi üretebilen, yönetebilen ve bilgiye dayalı karar verebilen, meslek disiplinleri ile bilgi teknolojilerinin bütünleşik olabilmesi amacıyla, "Netcad Eğitimi" oldukça önem arz etmektedir. Bu eğitim ile başta yeni personelimiz olmak üzere diğer personellerimizin de Netcad programına olan hâkimiyeti artarken, kurum içi eğitim faaliyetleri ile bilgi alış verişine katma değeri daha fazla olacaktır.” diye konuştu.

Netcad uygulamasının şehir planlama süreçlerinde kullanılan önemli bir araç olduğunu ifade eden Yiğitcan, bu eğitimler sonrasında şehir planlama faaliyetlerini daha verimli ve etkili hale getirmek için personelin teknik becerilerini güçlendirdiğini belirtti.

Bu kapsamında eğitim alan tüm arkadaşlara başarılar dileyen Yiğitcan, eğitime katılarak başarı sağlayan plancı, mimar ve tekniker unvanlı 16 personele katılım belgelerini takdim etti.