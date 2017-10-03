Şehir Planlama Dairesi'nin asbestli damı: "Daireye 2008'de girdim, 2010'da kanser oldum"

Meclisin yenilenmesinden sonra, yıllardır değiştirilmesi için mücadele verilen Şehir Planlama Dairesi’nin kanserojen madde taşıyan asbestli damı için kollar halen sıvanmış değil.

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu, “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yenilendi. Salon; tavanından tabanına, duvarından koltuklarına kadar baştan aşağı revizyondan geçirilerek modernize edildi.

Meclisin yenilenmesinden sonra, yıllardır değiştirilmesi için mücadele verilen Şehir Planlama Dairesi’nin kanserojen madde taşıyan asbestli damı için kollar halen sıvanmış değil.

Dairede çalışan memurlardan bazıları, asbestli damın etkisiyle kanser hastalığına yakalanmış ve hatta ikinci kanser vakalarının hangi noktalarından çıkacağını bekler durumda.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Şehir Planlama Dairesi’nde çalışan bir arkadaşının mesajını, sosyal medya üzerinden paylaştı.

2008 yılında Şehir Planlama Dairesi’nde çalışmaya başlayan vatandaş, tam iki yıl sonra; yani 2010 yılında kanser olduğunu öğrendi.

Dairede, gelen tüm idarelerle asbestli damın değişmesi için mücadele verip kavga ettiğini ifade eden vatandaş, binanın sadece çatısının değil, tamamen kendisinin çalışma koşullarına uygun olmadığını savundu.

Şehir Planlama Dairesi'nin zehir saçan damı...

“İnsanların sağlığı, meclisin yenilenmesinden daha önemlidir” diyen vatandaş, konuyla ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi: