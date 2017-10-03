Şehir Planlama Dairesi'nin asbestli damı: "Daireye 2008'de girdim, 2010'da kanser oldum"

Detay Kıbrıs/Sosyal Medya
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul Salonu, “Engelsiz Meclis, Meclis Engel Değildir” projesi kapsamında yenilendi. Salon; tavanından tabanına, duvarından koltuklarına kadar baştan aşağı revizyondan geçirilerek modernize edildi.
Meclisin yenilenmesinden sonra, yıllardır değiştirilmesi için mücadele verilen Şehir Planlama Dairesi’nin kanserojen madde taşıyan asbestli damı için kollar halen sıvanmış değil.
Dairede çalışan memurlardan bazıları, asbestli damın etkisiyle kanser hastalığına yakalanmış ve hatta ikinci kanser vakalarının hangi noktalarından çıkacağını bekler durumda.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan TDP Genel Sekreteri Asım İdris, Şehir Planlama Dairesi’nde çalışan bir arkadaşının mesajını, sosyal medya üzerinden paylaştı.
2008 yılında Şehir Planlama Dairesi’nde çalışmaya başlayan vatandaş, tam iki yıl sonra; yani 2010 yılında kanser olduğunu öğrendi.
Dairede, gelen tüm idarelerle asbestli damın değişmesi için mücadele verip kavga ettiğini ifade eden vatandaş, binanın sadece çatısının değil, tamamen kendisinin çalışma koşullarına uygun olmadığını savundu.
Şehir Planlama Dairesi'nin zehir saçan damı...
“İnsanların sağlığı, meclisin yenilenmesinden daha önemlidir” diyen vatandaş, konuyla ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Allah'a şükür biz asbestli çatımızın altında şehir planlama dairemizde ikinci kanserimizin ne zaman ve neremizde çıkacağını heyecanla bekliyoruz... Defalarca konuyu KTAMS’ın bilgisine getirdik. O dönemin İç İşleri Bakanı Asım Akansoy Beyle protokoller imzaladık.
Ben 2008 de girdim daireye. 2010 da kanser oldum. Dairede çok mücadele verdim.
Gelen giden tüm idarelerle kavga ettim.”
Konu gerçekten önemli. Elbette meclis yenilenebilir ama insanların sağlığı sanırım meclisin yenilenmesinden daha önemlidir. Bir ülke meclisi toplumu için vardır. Halkın sağlığını korumak için vardır. Her şeyin temelinde insan ve sağlığı olmalıdır.
Bu binanın çatısını yenilemek bizim ülke bütcemiz için büyük bir rakam değildir. İnsan sağlığını dikkate alıp bu konuda öncelik alınmalıdır. İnsanımızı bile bile kanserle yüzyüze bırakmaya razı değilseniz bu ve bunun gibi çatıları değişmelisiniz.
Bu binanın sadece çatısı değil, kendisi bile çalışma koşullarına uygun değil. Bu konuda mütahitler birliğinin de raporu olduğunu oğrendik. Her şeyi bilip nasıl öyle rahat oturuyorsunuz anlamak mümkün değil.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.