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Şehirde panik: 460 bin vatandaşın kişisel bilgileri, USB ile kayboldu

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Japonya'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı... Ülkenin batısındaki Amagasaki belediyesinde taşeron olarak çalışan bir görevli 460 binden fazla vatandaşın bilgilerinin olduğu USB harici belleği kaybetti.
Şehirde panik: 460 bin vatandaşın kişisel bilgileri, USB ile kayboldu

Japonya’nın batısındaki Amagasaki kentinde şaşkına çeviren bir olay bölge sakinlerini ayağa kaldırdı.

Belediye adına taşeron olarak çalışan bir kişinin şehirde yaşayan 460 binden fazla insanın verilerini bulunduran USB harici belleği kaybettiği ortaya çıktı. Şehirde yaşayanların bütün kişisel verilerinin ve bilgilerinin risk altında olduğu açıklanırken bölge halkı ise bu olaya büyük tepki gösterdi.

Japan Times isimli medya kuruluşunun aktardığı haberde, bu USB harici bellekte insanların banka hesapları, isimleri, adresleri ve doğum tarihleri gibi bilgilerin yer aldığı da belirtildi. İsmi açıklanmayan görevlinin 21 Haziran’da bir restoranda yemek yiyip, içki içtiği sırada çantayı kaybettiği de öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Amagasaki yerel yönetimi, “Bu olayı etraflıca inceliyoruz ve elektronik verilerin güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Amagasaki Belediye Başkanı Kazumi Inamura, vatandaşlardan özür dileyerek acil yardım telefon hattı oluşturulduğunu da dile getirdi.

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