Şehirler arası yasak 4 Mayıs tarihine kadar uzatıldı

Deniz yolu ile KKTC'ye gelişler 15 Mayıs tarhine kadar yasakları uzatıldı. Bazı istisnalar uygulanacak.

- 15 Mayıs tarhine Gece sokağa çıkma yasağı tam sokağa çıkma yasağı uzatıldı.

- Super marketlerin çalışma saatleri sınırlandırlmış idi 15 mayıs tariihine kadar uzatıldı.

- Şeirler arası 4 Mayıs tarihine kadar uzatıldı. 4 Mayıs'tan sonra kısıtlama kaldırılıyor.

-4 Mayıs'tan sonra sadece Pazar günleri olmak üzere kısmi bir tür sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

- Eczanelerin çalışma saatleri 4 Mayıs tarihinden itibaren normal çalışma saatlerine devam edecekler.

- Bankaların çalışma saatleri 4 Mayıs'tan itibaren normal çalışma saatlerine geri dönecekler.

- Eğitim ile ilgili yerler kapalı olmaya devam edecekler.

- Sinema tiyatro vb. etkinlikler, spor müsebakaları 15 mayıs tarihine kadar yapılamayacak.

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