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Şehit aileleri, anma töreninde ağızlarına siyah bant taktı!

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Şehit aileleri Gürsel Benan'a ve dernek yetkililerine yönelik "konuşma yasağı" sonrası, Şehitler Haftası kapsamında Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen törende, ağızlarına siyah bant taktı.
Şehit aileleri, anma töreninde ağızlarına siyah bant taktı!

Şehit aileleri Gürsel Benan'a ve dernek yetkililerine yönelik "konuşma yasağı" sonrası, Şehitler Haftası kapsamında Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen törende, ağızlarına siyah bant taktı.

Şehitlikte, polisin geniş güvenlik önlemi alması dikkat çekti.

Benan, 21 Aralık Şehitler Haftası kapsamında Lefkoşa AKM'de düzenlenen törende, şehitlerin kabirleriyle ilgili geçmişten bugüne Cumhurbaşkanlığı’nın makbuz karşılığı ödeme çıkarttığını, ancak Ersin Tatar’ın bunu durdurduğunu söylemiş; “Bunu şehitlerimize ne Talat, ne Eroğlu ne de Akıncı yaptı” demiti.

Benan, “Utanıyorum şehidim, utanıyorum. Sana sahip çıkmayan siyasilerden utanıyorum KKTC’yi, sana şehit kabirlerini yapamayacak kadar fakirleştiren zihniyetlerden utanıyorum” diyerek, “Ey siyasiler, biliniz ki; vatan, millet, bayrak edebiyatınız bu ülkede artık prim yapmıyor” ifadelerini kullanmıştı.

Şehitlikte çok yoğun güvenlik önlemi alındığı da dikkat çekti.

 

Şehit Ailelerinin gözyaşı…

“Benim babam bu günleri görsün diye şehit olmadı!” Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, tören sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Benan, “Ben kimim diye soranlara tek bir şey söylemek istiyorum. Benim babam burada yatıyor. Benim babam bugünleri görsün diye şehit olmadı” ifadelerini kullandı.

Şehit Aileleri Dernek Başkanı Gürsel Benan, açıklama yapmayacağını belirterek, "kim olduğumu soruyorlar, ben kundakta babasız kalan babası burada yatan bir şehit çocuğum" dedi.

Konuşma sırasında Benan ve şehit aileleri göz yaşlarına boğuldu. Şehitlerinin kabrini ziyaret eden aileler, dualar okudu. Babasının kabrine giden Benan "Onu hiç görmedim, baba sevgisini hiç tatmadım, benim babam bu günleri görsün diye şehit olmadı" dedi.

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