Şehit Aileleri Derneği’nin Şehitler Haftası Mesajı…

Benan, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıs Türk halkı için 21 Aralık 1963 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret etti

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs’ın yönetiminin geçici olarak 1878 yılında İngiltere’ye devredilmesinden itibaren özgürlük, bağımsızlık, egemenlik ve varlığını sürdürmek için ağır koşullarda varoluş mücadelesi veren onurlu ve egemen bir halk olduğunu belirtti.

Benan, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası mesajında, Kıbrıs Türk halkı için 21 Aralık 1963 tarihinin önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret ederek, 11 yıllık direniş günlerini ve yaşanan gerçekleri unutmayarak aziz şehitleri saygı ve rahmetle, malul gazileri minnetle andıklarını kaydetti.

Kıbrıs Türkü’ne yaşam hakkı tanımayan, uluslararası antlaşmaların, sözleşmelerin, BM kararlarının tanımladığı ve yasakladığı bütün insanlık suçlarını işleyen Rum-Yunan ikilisinin, Enosis hedefinin gerçekleştirilmesinde düşman gördükleri Türk halkını imha etmek gereğine inandığını kaydeden Benan, bu gerçeği Rum-Yunan liderlerinin açıklamalarının tartışmasız ortaya koyduğunu ifade etti.

Benan, 1 Nisan 1955’te faaliyete geçen EOKA’nın, dağıtmış olduğu ilk bildiride, “İki düşmanımız vardır. Birincisi İngilizler, İkincisi Türklerdir. Önce İngilizleri ele alıp onları Adadan kovacağız, sonra da Türkleri imha edeceğiz. Hedefimiz Enosis’tir. Her ne pahasına olursa olsun görevimiz bu hedefin gerçekleştirilmesidir” ifadesi ve EOKA lideri Grivas’ın “Cennetle cehennem birleşirse ve su ile ateş yan yana gelebilirse ancak o zaman Türklerle dost olabiliriz” sözlerinin, Rum-Yunan ikilisinin başta soykırım olmak üzere gerçekleştirdiği insanlık suçlarının kaynaklandığı anlayışı ve hedefi gösterdiğini bildirdi.

Bu gerçekleri hatırlatmanın, Rumlara karşı intikam ve kin duygularını ifade etmek anlamı taşımadığının altını çizen Benan, 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftasını, Kıbrıs Türk halkına uygulanan soykırım eylemlerinin yarattığı unutulamaz acıları, vahşet olaylarını, geçmişte yaşananları iyi değerlendirmek ve anlamak, tarihi gerçekleri doğru kaynaklardan öğrenerek kazanılan deneyimler ışığında egemenliği, özgürlüğü ve bağımsızlığı korumanın bilincini güçlendirmenin bir etkinliği olarak değerlendirdiklerini kaydetti.

Benan şöyle devam etti:

“İnsanın en temel ve doğuştan sahip olduğu vazgeçilemez ve devredilemez temel hakkı, evrensel nitelikteki yaşama hakkıdır. Yaşama hakkının yok edildiği bir durumda diğer insan haklarından doğal olarak söz edilemez. Bu nedenledir ki İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde yaşama hakkı temel hak kabul edilmiştir. Bunun için devletin öncelikli görevi vatandaşlarının insan haklarını korumaktır. Oysa 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti devletinin bütün olanaklarını kullanan Rum Cumhurbaşkanı, Rum İçişleri Bakanı, Rum Çalışma Bakanı, Temsilciler Meclisi’nin Rum Başkanı ve diğer Rum devlet yetkilileri Enosis’i gerçekleştirmek amacıyla kurdukları Akritas örgütü ve hazırladıkları gizli Akritas Planı gereğince 21 Aralık 1963 tarihinde Türk halkına soykırım saldırılarını başlattılar ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yıkarak Kıbrıs uyuşmazlığını yarattılar. Soykırıma, katliamlara ve etnik temizliğe uğrayan, şehitler ve kayıplar veren, göç etmek zorunda kalan Türk halkı imkânsızlıklar içinde büyük bedeller ödeyerek verdiği varoluş mücadelesiyle özgürlüğüne, bağımsızlığına ve egemen KKTC devletine kavuşmuştur. KKTC devletinin ve Kıbrıs Türk halkının geleceğinin belirlenmesi görüşmelerinde ve süreçlerinde başta Makarios olmak üzere bütün Rum liderlerinin Enosis’i gerçekleştirmek için Zürih Antlaşmasını, Garanti ve İttifak Antlaşmalarını kaldırma hedeflerinin her koşulda mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. 21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası’nda Şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi şükranla anarız.”