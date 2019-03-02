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Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği 43 yaşında

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Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Derneğin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulundu
Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği 43 yaşında

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan,  Derneğin 43. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 1975 yılında bir heyet olarak çalışmalarına başlayan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin Şubat 1976’da resmen kurulduğunu kaydetti.

Benan açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bugün 43. yılını kutlamakta olduğumuz derneğimiz, devletimizin bekası, milli ve manevi değerlerimiz uğruna gövdelerini siper ederek şehitlik mertebesine erişen aziz şehitlerimiz ve malül gazilerimiz bu toprakların her karışını mübarek kanınızla sulayarak bizlere bu toprakları vatan kıldınız. Uğruna şahadet mertebesine eriştiğiniz vatanımızı bizler de canımız pahasına ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. Siz aziz şehitlerimizi bir kez daha şükran, minnet ve rahmetle anıyor, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun.”

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