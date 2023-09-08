Şehit aileleri ve kamu çalışanlarıyla ilgili yasal düzenlemeler Resmi Gazetede...

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ile Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazetede yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu. Tasarı ve öneriyle ilgili görüş ve öneriler, 20 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yazılı olarak sunabilecek.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre'nin sunduğu Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım (Değişiklik) Yasa Önerisine göre, 6 Şubat Türkiye depreminde hayatını kaybeden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlarının tümü devlet tarafından sahiplenilecek, yaşamını yitiren depremzedelerin hangi sebeple deprem bölgesinde bulunduğuna bakılmayacak. Öneri, böylesine hassas bir konuda hayatını kaybedenler arasında ayrımcı bir yaklaşıma gidilmesini önlemek için hazırlandı.

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı ise, barem karşılığı maaş ve ücret tutarlarıyla, Güvenlik Kamu görevlilerinin bekleme süresi (Yarbay, Albay, Tuğgeneral rütbeleri hariç) içindeki aylık maaş tutarlarının ekonomik koşullara göre yeniden düzenlenmesini öngörüyor.