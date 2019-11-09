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Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı

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Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurulda yetkili organlar belirlendi ve Başkanlığa yeniden Gürsel Benan getirildi.
Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği olağan genel kurul toplantısı yapıldı

Dernekten verilen bilgiye göre, Genel Kurulda, Mali Rapor ve Faaliyet Raporu da aklandı.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Genel Kurulu’nda belirlenen Yönetim Kurulu, görev dağılımını da yaptı.

Buna göre, Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyle:

“Başkan - Gürsel Benan, Asbaşkan - Seyhan Cambaz, Asbaşkan - Mehmet Tanol, Genel Sekreter - Mehmet Kasabalı, Genel Sekreter Yardımcısı - Reyhan Kişmir, Genel Sekreter Yardımcısı - İbrahim Açman, Muhasip – Mustafa Kasabalı, Gençlik Kolu Başkanı - Barış Buba, Kadın Kolu Başkanı - Fatoş Özcihangirli, Kültür Kolu Başkanı - Kadir Okyar, Sosyal İşler Başkanı - Yaşar Gevrek, Tahsildar - Salih Açman, Hukuk İşleri Sorumlusu - Gülten Nadiri, Girne Bölge Temsilcisi - Ersoy Taluğ, Gazimağusa Bölge Temsilcisi - Cemile Sözveren, Güzelyurt/Lefke Bölge Temsilcisi - Ramadan Beşgül, İskele Bölge Temsilcisi - Burhan Cihangir, Faal Üyeler Mehmet Salih Atagül,  Halil Özgüvenel, Ejder Deniz, Hasan Kelebek, Lütfi Güngeldi,  Aziz Gevrek, Mehmet Ali Taluğ, Osman Karkın. Yedek Üyeler Ceyhan Cambaz, Ferhan Arıkbuka, Nafi Dülgeroğlu.”

Disiplin Kurulu: Başkan – Pınar Büyükhüseyin, Üye - Gülsen Karalım, Üye - Ahmet Gevrek

Denetleme Kurulu: Başkan - Selma Kebapçıoğlu, Üye – Ebru Akgün, Üye -  Mehmet Şah

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