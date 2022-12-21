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Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere "Hakkımızı Helal Etmiyoruz" (VİDEO)

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Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere "Hakkımızı Helal Etmiyoruz"
Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere "Hakkımızı Helal Etmiyoruz" (VİDEO)

Şehitleri Anma Haftasında Şehit Ailelerinden Cumhurbaşkanı, Başbakan ve siyasetçilere SERT sözler...
"Hakkımızı Helal Etmiyoruz"

İşte Şehitleri Anma Haftasında Şehit Ailelerinin konuşmasnıdan satır başları;

Üç kayıp şehit için kabirleri yaptırılmıyor. Şehitlerin kabirleri yapılmıyor.

Şehit Kabirleri ödenekleri daha önce Cumhurbaşkanlığı tarafından ödenirdi. Ancak bu dönem Tatar tarafından ödenmeyeceği söylendi. Tatar ödemeleri durdurmuştur. Şehitlerin kabirlerini ne Tatar ne Üstel yaptırmıyor.

Şehitlerimizi ağzınıza almayın. Nutuklar sallamayın.

Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmayın. Daha fazla yalan söylemeyin.

Şehitlerimize saygı sadece törenlerle sınırlıdır.

 

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