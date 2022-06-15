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Şehit Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası başladı

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası saat 13.00’te başladı.
Şehit Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası başladı

Tatbikatın deniz safhası Doğu Akdeniz’de Gazimağusa açıklarında Türk arama kurtarma bölgesinde, TC ve KKTC askeri ve sivil unsurlarının katılımıyla icra ediliyor.

Bu yıl 18’incisi gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği Gazimağusa açıklarında seyir halinde olan ticari yat ile çok sayıda göçmen taşıyan kuru yük gemisinin çarpışması sonrasında yaşanan olaylar canlandırılıyor.

Tatbikata 9 ülkeden 10 askeri ateşe de gözlemci olarak iştirak ediyor.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ile komutanlar ve basın mensupları tatbikatı, TCSG Yaşam isimli korvetten takip ediyor.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2022 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı dün Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Zorlu Topaloğlu'nun, GKK Boğaz Karargahı'nda basına bilgi vermesiyle başlamış; ardından 101 Evler'deki tatbikat alanına geçilerek tatbikatın kara safhası icra edilmişti.

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