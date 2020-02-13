Şehit Ecvet Yusuf Bugün Kendi Mezarına Defnedildi

Tekke Bahçesi Şehitliği’nde Kendi Adını Taşıyan Mezardan Farklı Bir Toplu Mezarda Bulunan Yusuf, Bugün Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Da Katıldığı Törenle Kendi Mezarına Kavuştu

1974 şehitlerinden Ecvet Yusuf Orhon, bugün Lefkoşa Tekke Bahçesi Şehitliği’nde kendi mezarına defnedildi. Defin, ailesinin isteği üzerine askeri ve dini tören düzenlenmeden yapıldı.

Şehit Ecvet Yusuf Orhon’un ailesi ve sevenleri ile birlikte Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve eşi Meral Akıncı’nın da katıldığı definde, 20 Temmuz 1974’ün ilk şehidi olarak bilinen Orhon’un tabutunun üzerine komutan üniformaları konuldu.

Ecvet Yusuf Orhon’un oğlu Harper Orhon’un konuşma yaptığı törende, şiirler de okundu.

45 yıl sonra Orhon’un sanılanın aksine adının yazılı olduğu mezarda değil Tekke Bahçesi Şehitliği’ndeki bir başka mezardaki 5 kişiden biri olduğu, bu mezardan çıkarılan kemiklere yapılan DNA testiyle saptanmıştı.

Tarih öğretmeni ve komutan olan Ecvet Yusuf Orhon’un adının yazılı olduğu mezardan çıkan kalıntıların kimliği ise yine testlerle belirlenecek.

AKINCI: “BU ACILARIN BU TOPRAKLARDA BİR DAHA YAŞANMAMASI İÇİN ÇALIŞMAK BOYNUMUZUN BORCU”

Cumhurbaşkanı Akıncı, defin töreninin ardından Şehit Evcet Yusuf’la ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medyadan da paylaştı. Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

“20 Temmuz 1974 sabahında mevzilere ulaşan ilk şehit haberi Ecvet Yusuf Orhon komutandı. Lefkoşa Dereboyu’nda bulunduğumuz yer kardeşlerinin evlerinin de olduğu bölgeydi. Dolayısıyla acı haber kısa sürede hem aile bireylerini, hem de dere boyunca uzanan mevzilerdeki tüm mücahitleri yasa boğdu. Yıllar sonra bu sabah Ecvet komutanla bir kez daha buluştuk. Gerçek gömü yerinden alınan kalıntıların ona ait olduğunun belli olmasından sonra, ailesi ve sevenleri onu bundan böyle huzurla yatacağı, adının olduğu ama kendinin olmadığı yerine defnettiler. Ecvet Yusuf Orhon’u bir kez daha rahmet ve saygı ile anarken, yakından tanıdığımız, sevdiğimiz tüm aile bireylerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Bu acıların bu topraklarda bir daha yaşanmaması için tüm gücümüzle çalışmak hepimizin boynunun borcudur.”