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Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki çalışmalar ertelendi

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Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’ndeki çalışmalar ertelendi
Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından iki farklı ihale olarak başlatılan, Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlayıp, Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’na kadar olan 2 kilometrelik alanı kapsayan Altyapı ve Düzenleme Projelerinde çalışmalar sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ecvet Yusuf Caddesi’nde Okullar Yolu Kavşağı ile Sivil Savunma Başkanlığı arasında kalan bölümde altyapı çalışmaları tamamlandı. Asfaltlama çalışmaları olumsuz hava şartlarından dolayı durduruldu. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasına kadar yolun bu bölümü trafiğe kapalı kalacak.

Açıklamaya göre, yolun kapalı olması nedeniyle Trafikte seyreden sürücüler ; “Yenişehir Işıklarından Sivil Savunma Başkanlığına gelindiği zaman sağa Şht. Sıtkı Hasan sokak istikametine ve sola Şht. Kamil Balkan Sokak istikametine mecburi dönüş, 

Kızılbaş Kilisesi’nden Okullar yolu kavşağına gelindiği zaman (Okullar yolu istikametine) mecburi sol, 
Okullar Yolu istikametinden gelindiğinde caddeye çıkışta Kızılbaş Kilisesi istikametine mecburi sağ yapmak durumunda olacak”

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