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Şehit Orhan İsmail, Cuma günü askeri törenle Lefkoşa Şehitliği’nde defnedilecek

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20 Temmuz 1974’te şehit düştüğü Yalova'ya defnedilen Orhan İsmail, ailesinin talebiyle Lefkoşa Şehitliği’nde defnedilecek.
Şehit Orhan İsmail, Cuma günü askeri törenle Lefkoşa Şehitliği’nde defnedilecek

20 Temmuz 1974’te şehit düşen Orhan İsmail için 12 Ağustos Cuma günü saat 10.00'da askeri tören düzenlenecek. Lefkoşa Ortaköy Mezarlığı’nda kılınacak cenaze namazının ardından İsmail, aynı mezarlıktaki şehitlikte toprağa verilecek.

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan’ın açıklamasına göre, İsmail, 20 Temmuz 1974’te şehit edildikten sonra Yalova (Piskobu) Türk mezarlığına defnedildi.

2018’de ailesinin talebi ve gözetiminde mezarı açılan, DNA testleriyle kimliği belirlenen şehit Orhan İsmail, 1950’de Limasol’a bağlı Kayakale (Trahon) köyünde dünyaya geldi. 24 yaşında şehit edilen İsmail, terziydi.

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