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Şehit Salahi Şevket anıldı

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Çetinkaya Tabyası üzerinde 55 yıl önce, 20 yaşındayken şehit edilen Salahi Şevket bugün düzenlenen törenle anıldı.
Şehit Salahi Şevket anıldı

Çetinkaya Tabyası üzerinde 55 yıl önce, 20 yaşındayken şehit edilen Salahi Şevket bugün düzenlenen törenle anıldı.

TMT Mücahitler Derneği’nin düzenlediği tören, Salahi Şevket’in Çetinkaya Tabyası üzerindekianıtı önünde yapıldı. Törene, TMT Mücahitler Derneği’nin yanı sıra muharip derneklerden temsilciler katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ve saygı duruşunun ardından Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora, konuşma yaparak Salahi Şevket’ten ve Kıbrıs Türk halkının verdiği varoluş mücadelesinden söz etti.

Bora, Salahi Şevket’in Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nü savunurken Rumların Ledra Palas’tan açtığı yaylım ateşinde hayatını kaybettiğini söyledi.

TMT mensuplarının savunmasıyla Rumların Lefkoşa’ya girişinin önlendiğini de kaydeden Bora, “Başta Çetinkaya olmak üzere, Gençlik Gücü, Küçükkaymaklı, Yenicami spor kulüpleri bu mücadeleye ev sahipliği yaptı. Eğer Salahi Şevketler, Rusolar, Tuncerler, Muhitler olmasaydı bugün Kıbrıs Türk halkı bağımsız bir devlete sahip olmayacaktı” dedi.

Rumların Kıbrıslı Türklerin adadaki varlığını hazmedemediğini de söyleyen Bora, “Dün zihniyetleri neyse bugün de aynı. Bu, yarın da devam edecek. ‘Siz azınlıksınız’ diyen bir tarafla çözüm sağlamak mümkün mü?” ifadelerini kullandı.

Bora, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ülkedeki barışın yegane koruyucu olduğunu da belirterek, “KKTC’ye, KKTC’nin maddi ve manevi olarak her zaman yanında olan Anavatan Türkiye’ye sarılmaktan başka çıkış yolumuz yok. Bunu sağladığımız sürece Salahi Şevketler, Beyoğlulular,
Rusolar mezarlarında rahat uyuyacak” şeklinde konuştu.

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