  • BIST 1.436,960
  • Altın 488,35
  • Dolar 8,4280
  • Euro 9,9500
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un Naaşı Şehit Edilişinin 57’inci Yılında KKTC’ye Getiriliyor

» »
Kıbrıs’ta 1964 olaylarında Rumlar tarafından şehit edilen, ancak mezarı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin'de bulunan  Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı şehit edilişinin 57’inci yılında ailesinin talebi üzerine KKTC’ye getiriliyor.
Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un Naaşı Şehit Edilişinin 57’inci Yılında KKTC’ye Getiriliyor

Kıbrıs’ta 1964 olaylarında Rumlar tarafından şehit edilen, ancak mezarı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin'de bulunan  Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı şehit edilişinin 57’inci yılında ailesinin talebi üzerine KKTC’ye getiriliyor.

Şehit Gürsoy’un naaşı bugün saat 16.00’da Lefkoşa Kabristanlığında askeri tören ile defnedilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ta yıllar süren Rum mezalimi neticesinde, 1964 yılının Ocak ayında Rumlar tarafından tutuklu bulunduğu sırada yapılan ağır işkenceler sonucu aldığı ölümcül yaraların tedavisi amacıyla kaldırıldığı Türkiye'nin Mersin şehrinde, 4 Haziran 1964 tarihinde şehit olan Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı, ailesinin talebi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getiriliyor” denildi.

Açıklamada, şehit edilişinin 57’nci yılında memleketine kavuşturulacak olan Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşının bugün Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınacak cenaze namazına mütakip saat 16.00’da Lefkoşa Kabristanlığında eşinin yanına askeri tören ile defnedileceği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplanıyor15 Eylül 2021 Çarşamba 08:53
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?15 Eylül 2021 Çarşamba 08:38
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (15 Eylül 2021)15 Eylül 2021 Çarşamba 08:35
  • Polisten çok önemli dolandırıcılık uyarısı!14 Eylül 2021 Salı 21:51
  • UBP Genel Başkanı, Başbakan Saner: “Uzaktan Gazel Okumak Kolay”14 Eylül 2021 Salı 19:04
  • 73’ü yerel 101 pozitif vakaya rastlandı14 Eylül 2021 Salı 18:55
  • Ataoğlu: “Ülke Turizmini 12 Aya Yayıyoruz”14 Eylül 2021 Salı 18:34
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı !14 Eylül 2021 Salı 17:01
  • “Evet biz hükumet kurmadık… Sırf koltuğa oturalım diye "hükumet" adı altında sunmadık…”14 Eylül 2021 Salı 16:43
  • Ataoğlu: KKTC var olduğu sürece DP’de var olmaya devam edecektir14 Eylül 2021 Salı 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti