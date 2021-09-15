Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un Naaşı Şehit Edilişinin 57’inci Yılında KKTC’ye Getiriliyor

Kıbrıs’ta 1964 olaylarında Rumlar tarafından şehit edilen, ancak mezarı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin'de bulunan Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı şehit edilişinin 57’inci yılında ailesinin talebi üzerine KKTC’ye getiriliyor.

Kıbrıs’ta 1964 olaylarında Rumlar tarafından şehit edilen, ancak mezarı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Mersin'de bulunan Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı şehit edilişinin 57’inci yılında ailesinin talebi üzerine KKTC’ye getiriliyor.

Şehit Gürsoy’un naaşı bugün saat 16.00’da Lefkoşa Kabristanlığında askeri tören ile defnedilecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Kıbrıs’ta yıllar süren Rum mezalimi neticesinde, 1964 yılının Ocak ayında Rumlar tarafından tutuklu bulunduğu sırada yapılan ağır işkenceler sonucu aldığı ölümcül yaraların tedavisi amacıyla kaldırıldığı Türkiye'nin Mersin şehrinde, 4 Haziran 1964 tarihinde şehit olan Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşı, ailesinin talebi ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine getiriliyor” denildi.

Açıklamada, şehit edilişinin 57’nci yılında memleketine kavuşturulacak olan Şehit Şevket Mustafa Gürsoy’un naaşının bugün Lefkoşa İsmail Safa Camiinde kılınacak cenaze namazına mütakip saat 16.00’da Lefkoşa Kabristanlığında eşinin yanına askeri tören ile defnedileceği belirtildi.