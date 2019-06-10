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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı bugün başlıyor

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Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı, Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı’nda yer alan sivil ve askeri unsurların katılımıyla bugün başlıyor.
Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı bugün başlıyor

BASIN BRİFİNGİ VE TATBİKATIN KARA SAFHASI YARIN

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı ile ilgili basın brifingi, yarın saat 09.30’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı/Boğazköy’de düzenlenecek.

Tatbikatın kara safhası aynı gün 101 Evler (St. Hilarion) bölgesinde saat 11.30’da icra edilecek.

DENİZ SAFHASI ÇARŞAMBA...

Şehit Teğmen Caner Gönyeli - 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı’nın deniz safhası ise, 12 Haziran Çarşamba günü icra edilecek. Tatbikatı izleyecek basın mensuplarının saat 09.00’da Gazimağusa Limanı’nda hazır olmaları istendi.

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