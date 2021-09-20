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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası 2021 Tatbikatı bugün başlıyor

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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası 2021 Tatbikatı bugün başlıyor…
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası 2021 Tatbikatı bugün başlıyor

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası 2021 Tatbikatı bugün başlıyor…

KKTC-Türkiye Fiili Hava Hücum Harekâtı, Hava İndirme Harekâtı ve Muhabere Arama Kurtarma Harekâtı Tatbikatı Şehit Yzb. Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2021; Türkiye ve KKTC’nin katılımıyla KKTC’de icra edilecek.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tatbikatın 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasındaki icra safhasına; KKTC’den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havcılık Birliği ile Türkiye’den Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komando Alay Komutanlığı unsurları ile katılım sağlanacak.

Açıklamada, “Tatbikatın ‘Seçkin Gözlemci Günü 24 Eylül 2021’dir” denildi.

Tatbikat, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birliklerinin Hava Hücum Harekâtı, Hava İndirme Harekâtı ve Muharebe Arama Kurtarma Harekâtı planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi amaçlıyor.

 

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