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Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı

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Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin katılımı ile icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022 başarıyla tamamlandı.
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı tamamlandı

Türkiye ve KKTC’nin katılımı ile 19-23 Eylül 2022 tarihlerinde gerçekleştirdikleri “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı-2022” başarıyla tamamlandı.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, “ Türk Silahlı Kuvvetleri ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs Adası'nda uluslararası garanti ve ittifakları antlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam etmektedir” denildi.

Açıklamada, tatbikata Türkiye’den Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı birlikleri ile KKTC’den Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Özel Görev Birliği, Kara Havacılık Birliği unsurlarının katıldığı bildirildi.

Tatbikatın, zırhlı birlik, hava hücum, hava indirme ve muharebe arama kurtarma harekatlarını planlama ve icra etme kabiliyetlerini geliştirmek, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek amacıyla icra edildiği belirtildi.

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