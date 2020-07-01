Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel atış alanında uçaksavar atışları yapılacak

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel atış alanında, kara hedeflerine uçaksavar atışları yapılacak.

Lefke Kaymakamlığı’ndan verilen bilgiye göre, atışlar 1,6,7,8,9,10 ve 11 Temmuz tarihlerinde 07:00 – 17:00 saatleri yer alacak.

Atış süresince bu bölgeye can ve mal güvenliği açısından girilmesi yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Bölge atıştan sonra Askeri Birlik tarafından temizlenecektir. Atışa müteakip bölgede muhtemelen kör giden mermilerin arama ve imha işlemi devam edeceğinden dolayı 39’uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı 14’üncü Mekanize Piyade Alay Komutanlığınca serbest giriş duyurusu yapılancaya kadar bölgeye girilmemesi gerekmektedir.

Buna rağmen patlamamış mermilerin bulunması ve görülmesi durumunda imha edilebilmeleri için görüldüğü veya bulunduğu yerin en yakın Polis Karakoluna bildirilmesi önemle rica olunur.”