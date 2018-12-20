Şehitler DAÜ’de düzenlenecek panelde anılacak

21 Aralık 2018 Cuma günü, saat 14:30’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda “21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Paneli” adı altında düzenlenecek ve DAÜ-ATAUM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk’ün moderatörlüğünde gerçekleştirilecek olan panele katılımın oldukça yoğun olması bekleniyor.
Panelin katılımcıları; KKTC Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan, Emekli Mücahit Komutanı Ahmet Sevinç, 1963 Olayları Şehit Kızı Reyhan Kişmir ve 1974 Barış Harekatı Malul Gazisi Yaşar Gevrek olacak.
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