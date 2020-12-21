Şehitler İskele’de Anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne bağımsızlığı kazandıran, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde, vatan toprağı uğruna gözlerini bile kırpmadan canlarını feda eden kahraman şehitler, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında özlem ve şükranla anılıyor. İskele’deki anma töreni ise Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlendi.

ŞEHİTLER İSKELE’DE ANILDI

Üzerinde huzurla, güvenle yaşadığımız kutsal vatanımız için canlarını feda eden şehitlerimiz her yıl olduğu gibi bu yıl da unutulmadı. Kıbrıs Türk halkında çok önemli bir yere sahip kahraman şehitler, bir kez daha, rahmet, minnet ve şükranla anılıyor. 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla İskele’de, Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta konmasıyla başladı. Törende saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Şehitleri anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmaları ise İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Piyade Yüzbaşı Ali Özüak yaptı.

TOROSLU: “KURDUĞUMUZ DEVLETİ ANAVATAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DESTEĞİ İLE YAŞATMAYA KARARLIYIZ”

Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısı ile İskele’de Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende konuşma yapan isim İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu oldu. Konuşmasında Milli Mücadelenin tarihi hakkında kısa ancak önemli bilgiler veren Kaymakam Toroslu, Kıbrıslı Türkler’in her daim Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta Barış, Dünyada Barış’ felsefesine inanmış insanlar olduklarını, bunun gereği ne ise yapmaya hazır olduklarını ifade etti. 142 yıldır bu topraklarda varoluş mücadelesi verdiklerini söyleyen Toroslu 1571 yılından beri binlerce şehit verildiğini, ancak mücadelenin henüz bitmediğinin altını çizdi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Toplum Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı ve adanın Türk Yurdu olması için hayatlarını feda eden şehitleri anan Kaymakam Ertuğrul Toroslu, konuşmasını ise Mehmet Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitlerine isimli şiirinden bir dörtlükle noktaladı.

ÖZÜAK: BAYRAĞIMIZA; KANLARIYLA AL RENGİNİ, CANLARIYLA AK RENGİNİ VERDİLER

Günün anlam ve önemini belirten bir diğer konuşmayı ise GKK’dan Piyade Yüzbaşı Ali Özüak yaptı. Özüak, şehitleri rahmet ve minnetle andı. Tarihten notlar da aktaran Piyade Yüzbaşı, bugün özgür bir ülkede yaşanıyorsa bunu kahraman şehitlere borçlu olduklarının altını çizdi. Özüak konuşmasının sonunda ise şunlara yer verdi: “Özgürlüğün sırrını sizlerden öğrenen en büyük gayesi vatanına ve yurduna sahip çıkmak olan biz Kıbrıslı Türkler geçmişimizi asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Bayrağımıza kanlarıyla al rengini, canlarıyla ak rengini veren kahraman şehitlerimiz, aziz hatıranız önünde saygı ile eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun”

ŞEHİTLER ŞİİRLERLE ANILDI

Larnaka Şehitler Anıtı önünde düzenlenen törende günün anlamına uygun şiirler de okundu. Şehit İlker Karter İlkokulu öğrencileri Neil İzzigil ile Savaş Evlat ‘Şehitlerimize’, İskele Ticaret Lisesi öğrencisi Nur Çalış ‘Karanlık Bir Gece’, Bekirpaşa Lisesi öğrencisi Metin Taslak ise ‘Mücadele’ isimli şiirlerini okudular.

ŞEHİTLERİMİZ İÇİN DUA OKUNDU

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, GKK adına Piyade Binbaşı Aziz Eryılmaz, KTBK adına Yüzbaşı Bekir Sıtkı Elmacıoğlu, İskele Belediyesi Müdür Vekili Mustafa Kabasakal,İskele Polis Müdür Vekili Gökay Karagil, İskele Sivil Savunma Bölge Müdürlüğü adına Varol Kalkanel, siyasi parti temsilcileri, dernek temsilcileri, okullar ile öğrenciler katıldı. Tören Din İşleri Başkan Yardımcısı Fahrettin Öğdü’nün şehitlerimiz anısına okuduğu dua ile son buldu.