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SEK Başkanı Matsas: 60 Kıbrıslı Türk Turizm Alanında İş Buldu

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Kıbrıs Rum İşçi Federasyonu SEK Başkanı Andreas Matsas, Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin 60 Kıbrıslı Türk’ü işe alma kararını sendikaya bildirdiğini açıkladı.
SEK Başkanı Matsas: 60 Kıbrıslı Türk Turizm Alanında İş Buldu

Kıbrıs Rum İşçi Federasyonu SEK Başkanı Andreas Matsas, Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin 60 Kıbrıslı Türk’ü işe alma kararını sendikaya bildirdiğini açıkladı.

Fileleftheros gazetesi, SEK Başkanı Andreas Matsas’ın dün gazeteye, Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’ta işe alınmaları konusunda Türk-Sen’le gerçekleştirdikleri anlaşma sonrasında Güney Kıbrıs’ta turizm alanında faaliyet gösteren bir şirketin, 60 Kıbrıslı Türk’ü bünyesinde işe alacağını sendikaya bildirdiğini açıkladığını yazdı.

Habere göre Matsas, söz konusu şirketin sendikaya, başvurularını incelediği ve mülakatlarını da gerçekleştirdiği Kıbrıslı Türklerden yüzde 45’ini işe alacağını bildirdiğini, bu rakamın da yaklaşık 60 Kıbrıslı Türk’ün işe alınacağı anlamına geldiğini açıkladı.

Söz konusu şirketin adını vermekten kaçınan Matsas, Türk-Sen’le vardıkları uzlaşıya da atıfta bulunarak, Kıbrıslı Türklerin suiistimal edilmeden ve diğer çalışanlarla rekabet ortamı yaratmaksızın, toplu sözleşmeler ve yasalar temelinde çalışmalarının sağlanacağını vurguladı.

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