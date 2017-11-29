SEK, Türk-Sen’i ziyaret etti

Güney Kıbrıs’taki Kıbrıs İşçi Sendikaları Konfederasyonu’ndan (SEK) bir heyet, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu’nu (Türk-Sen) ziyaret etti.

Türk-Sen Genel Başkanı Arslan Bıçaklı’nın yaptığı açıklamaya göre ziyarette, şu anda Güney Kıbrıs’ta çalışan Kıbrıslı Türklerin sorunları ve ayrıca geçmişte orada çalışanların sorunları görüşüldü.

Her iki federasyonun da Avrupa İşçi Konfederasyonu’na iki üye olması nedeniyle oradaki sorunların da ele alındığı görüşmede ayrıca Kıbrıs sorunu konusunda gelinen süreç değerlendirilerek bu konuya nasıl katkı konulabileceği değerlendirildi.

TÜRK-SEN ve SEK arasındaki görüşmelerin sıklaştırılarak devam etmesi konusunda da mutabakat sağlandı.