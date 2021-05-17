  • BIST 1.454
  • Altın 499,530
  • Dolar 8,3250
  • Euro 10,1115
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

Şeker Alışkanlığı Çocuklarda Dikkat Eksikliği Yaratıyor!

» »
“Ramazan bayramı ile beraber bol miktarda  şeker, çikolata, tatlı   tüketiminin  yaşandığı   bu dönemde çocuklarımızı aşırı şeker tüketiminden  korumalıyız. "
Şeker Alışkanlığı Çocuklarda Dikkat Eksikliği Yaratıyor!

“Ramazan bayramı ile beraber bol miktarda  şeker, çikolata, tatlı   tüketiminin  yaşandığı   bu dönemde çocuklarımızı aşırı şeker tüketiminden  korumalıyız. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de  şeker kullanımı  ve buna bağlı diyabet, obezite , kalp hastalıkları ve kanser ciddi oranda artmaktadır” diyen İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Güncan, çocuklarda aşırı şeker tüketimi ve zararlarını anlattı.

                

İşlenmiş Gıdalardan Uzak Tutun!

Şekerler saf karbonhidratlardır  ve yoğun enerji kaynaklarıdır. Diyetle alınan şekerin büyük kısmını  besinlerin doğal yapısında bulunan şekerler değil, sonradan eklenen ilave şekerler oluşturur. Şeker pancarından  ve şeker kamışından üretilen şeker yanında son yıllarda  mısır şurubu, glikoz şurubu ve früktoz şurubu gibi farklı şeker kaynakları   besinlerin üretim aşamasında tat verici ve koruyucu amaçlı olarak yaygın olarak yiyecek  ve içeceklere eklenmektedir. Şekeri günlük hayatta ev yapımı olarak hazırladığımız pasta, kek, kurabiye, tatlı, reçel, kompostolarda   ve yüksek miktarda şeker içeren meyve suyu gibi hazır gıdalarda  tüketiyoruz.

 

“Aşırı Şeker Tüketimi Çocukların Tat Duyusunu Etkiliyor!”

Küçük yaşlardan itibaren  yüksek şekerli beslenmek,   tat duyusunu  etkileyerek  sonrasında  da  çocuklarımızı  daha çok bu tür besinler tüketmeye teşvik eder. Çünkü tat duyuları yoğun şeker tadını normal olarak görmeye başlıyor ve bu yüzden  sebze - meyve gibi doğal besinlerin tatlarını alamamaya  buna bağlı olarak doğal besinleri reddetmeye   başlıyorlar. Bu nedenle çocuklarımızı ve kendimizi  sürekli şekerli yiyecekler isterken ve tüketirken buluyoruz.   Şeker bağımlılık yaratır, sürekli istek duyulur ve sürekli aranılır. Doğal   besinlerin yerini  şeker içeren gıdalar, abur cuburlar, atıştırmalıklar ve fastfood gıdalar alır.  Çocukların doğal sofra besinleri ile beslenmeleri bozulur. Tek yönlü beslenmeye geçiş yaparlar.

 

Şeker Alışkanlığı Dikkat Eksiliği Yaratıyor!

Şeker ve şekerli  gıdalar tüketildiğinde  vücudumuz daha fazla insülin hormonu üretir. Aşırı ve kontrolsüz insülin ise kanser, diyabet ve tüm kronik hastalıkları tetikler. Şeker, çocukların kan şekerinde dalgalanma yaratarak beyin fonksiyonunu olumsuz etkiler. Çocuklar  derslerine odaklanamaz, öğrenme güçlüğü yaşar. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu  daha sık görülür. Sağlıklı, zeki çocuklar yetiştirmek istiyorsak onları şekerli gıdalardan  uzak tutmalıyız.  Şekerli gıdalar tüketmek  çocukluk döneminde;  çocukların büyüme hormonlarının salgılanmasını engeller büyüme geriliği,   obezite, diyabet ,  erken ergenlik, diş çürükleri ve  vücut savunmasını bozarak  daha çok hasta olmalarına yol açar.

 

Çocuklarımızı Şekerden Korumak için Neler Yapmalıyız?

 Şekersiz veya daha az şeker eklenmiş ürünleri tercih edebilmek için besin etiketlerini kontrol etmek alışkanlık haline getirilmelidir ve bunu çocuklarımıza da  öğretmeliyiz. Besin etiketlerinde yer alan fruktoz şurubu, mısır şurubu, dekstroz, kahverengi şeker, sükroz, sakkaroz, glukoz gibi ifadelerin aslında birer şeker olduğunu unutulmamalıdır.


  •  
  • Hazır meyve suyu, gazlı içecekler, şekerli - aromalı içecekler yerine su, ev yapımı soğuk meyve çayı, ayran tercih edin. Su tüketimini artırmak için limon, elma dilimi, nane yaprağı içeren suları tercih edebilirsiniz.
  • Karbonhidrat gereksinmesinin karşılanmasında; tam tahıllar, kurubaklagiller, taze sebze ve meyveler, süt gibi besinler tercih edilmelidir. 
  • Şeker ve şekerli besinler ödül olarak tercih edilmemelidir. Çocuklara besinler kesinlikle ödül olarak verilmemelidir. Bu durum sağlıklı beslenme davranışı kazanamamalarının en büyük nedenlerinden biridir. Çocuklara ödül mekanizması olarak sunulan şeker ve çikolata zamanla çocukların beyninde yararlı besin algısına dönüşür. 
  • Çocuğunuzu, meyveyi bütün yemeye alıştırın.
  • Gün içerisinde şeker tüketimini azaltmanın bir yolu da protein içeren kahvaltılardır. İyi bir kahvaltı vücudun açlık mekanizmasını dengeler ve tatlı krizlerini önler. Bu yüzden yumurta, peynir, ceviz, tam tahıllı ekmek, mevsim sebzelerinin bulunduğu dengeli bir kahvaltı  verilmesi önemlidir.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30
  • Hipertansiyon hastalarına tuz, aşırı kilo, sigara ve alkol uyarısı17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00
  • Koronavirüste migrenden korunmak için ne yapabiliriz?17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:36
  • Hayatını düzene sokup pozitif enerjiyle buluşmak isteyenlere tavsiyeler17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58
  • Limon ve sarımsak tansiyonu düşürür mü? Yüksek tansiyona iyi gelen 7 öneri16 Mayıs 2021 Pazar 21:15
  • Bilimsel Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor16 Mayıs 2021 Pazar 20:34
  • 31'i yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 43 kişi taburcu edildi16 Mayıs 2021 Pazar 18:49
  • Covid-19: Dört aşı efsanesinin doğruluk kontrolü16 Mayıs 2021 Pazar 18:10
  • Deniz: Eğer 2022'yi kazanmak istersek aşılanma programı ve buna bağlı ödeme planını hemen yapmamız gerekir.16 Mayıs 2021 Pazar 16:35
  • Salgın döneminde çocuklar için D vitamini önerisi16 Mayıs 2021 Pazar 16:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti