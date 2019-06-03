Şeker Bayramı yarın başlıyor

Bugün ise arife günü olması dolayısıyla kamu dairelerinde yarım gün hizmet verilecek.

Oruçlar da bugün son kez tutulacak. Dün gece son kez sahura kalkıldı. Bayram namazı ise yarın saat 06.15’te kılnacak.

Şeker Bayramı dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı halkla bayramlaşacak. Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti’de de bayramlaşma gerçekleştirilecek.

Bayram süresince, Merkezi Cezaevi’nde de 09.00-16.00 saatleri arasında önceden belirlenen programa göre açık görüş olanağı sağlanacak. Cezaevi’ndeki yakınlarını ziyaret etmek isteyenlerin yanlarında kendini tanıtıcı bir belge getirmesi ayrıca getirilen yiyeceklerin ziyaret süresince tüketilecek şekilde kısıtlı olması gerekiyor.

Polis Genel Müdürlüğü de Şeker Bayramının huzur ve güven ortamı içerisinde idrak edilebilmesi için, tüm emniyet tedbirlerini aldı…

Polis’ten yapılan açıklamada, şikayet ve yardım taleplerini değerlendirmek için her zaman olduğu gibi “155 POLİS İMDAT, 199 İTFAİYE, 156 ALO NARKOTİK” ve diğer telefon hatlarının kesintisiz 24 saat halkın hizmetinde olacağını bildirdi. Polis sürücüleri de uyararak, bayram nedeniyle daha da yoğunlaşacak olan trafikte, trafik kurallarına mutlak surette uymaya ve uymayanları uyarmaya çağırdı.

Din İşleri Başkanlığı da bu yılki fitre bedelini 30 TL olarak açıklarken, fitrelerin bayram namazından önce verilmesi gerekiyor. Bayramın üçüncü günü olan 06 Haziran’da ise Din İşleri Başkanlığı’nca Hala Sultan Tekkesine bayram ziyareti düzenlenecek.