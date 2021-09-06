Şeker hastaları için en iyi 8 meyve
Yaban Mersini
Yaban mersini, içerdiği antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi fenolik bileşikler sayesinde güçlü antioksidan özellikleri olan bir meyve olduğu için büyük faydalar sağlar. Bu meyvenin glisemik indeksi 53 olup, şeker tüketiminin azaltıldığı dönemler için önerilir. Şeker hastalığı olan kişiler için bu taze meyveden günlük bir bardak kadar tüketmesi tavsiye edilir.
Hepimizin tükettiğimiz şeker miktarını kontrol etmemiz gerekiyor, ancak diyabetli insanların daha da fazla önem göstermeleri gerekiyor. Bu noktada, tüm meyveler diyabetliler için uygun olmayabiliyor.
06 Eylül 2021 Pazartesi 19:20
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