Yaban Mersini

Yaban mersini, içerdiği antosiyaninler ve proantosiyanidinler gibi fenolik bileşikler sayesinde güçlü antioksidan özellikleri olan bir meyve olduğu için büyük faydalar sağlar. Bu meyvenin glisemik indeksi 53 olup, şeker tüketiminin azaltıldığı dönemler için önerilir. Şeker hastalığı olan kişiler için bu taze meyveden günlük bir bardak kadar tüketmesi tavsiye edilir.