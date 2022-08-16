Şeker hastaları için sağlıklı yiyecekler

Şeker hastalığında ne yemeniz gerektiğine ve nelerden kaçınmanız gerektiğine dikkat etmek çok önemlidir, çünkü beslenme yanlışları ölüme kadar varabilen ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir...

Birçok insan, komplikasyonlar ortaya çıkana kadar diyabeti olduğunun farkına varmaz. Vücutlarında etki bırakan farklı yiyecek ve içecekleri tüketirler. Gıdaların bazıları zararsızdır, ancak bazıları kanda glikoz birikmesine neden olur ve kandaki şeker miktarını artırır.

Diyabet geliştirme riskiniz varsa veya zaten büyük ölçüde diyabetiniz varsa, beslenmeniz iyileşmenizde büyük rol oynar. Yeterli ve dengeli bir diyet izleyin, bu diyabet gibi hastalıklarla savaşmanızı kolaylaştıracaktır.

Diyabet iki tipte gelişir. Tip 1 diyabet, esas olarak pankreasın insülin üretemediği durumdur. Tip 2 diyabet ise şeker hastalığının en yaygın türüdür. Yetişkinlerde aşırı kilo, yüksek kolesterol ve trigliserit seviyeleri, yüksek tansiyon veya genetik nedeniyle oluşur.

Bir diğer diyabet tipi ise gestasyonel diyabettir. Gebeliğin sonlarına doğru ortaya çıkan ve doğumdan sonra hızla kaybolan geçici bir diyabet türüdür.

Şeker hastaları için 12 sağlıklı yiyecek

Diyabetin kontrol altına alınması veya önlenmesi, şeker içeren tüm besinlerden vazgeçmek anlamına gelmez. Aksine, enerji seviyenizi maksimuma çıkaracak ve ruh halinizi iyileştirecek lezzetli ve dengeli bir diyete yönelmek gerekir.

Kek ve çikolata ihtiyacını tamamen göz ardı etmemeli ve hiç şeker içmeyen bir hayatı kabul etmemelisiniz. Diyetinizin ana hataları düzeltin ve kalori alımınızı azaltın.

İşte şeker hastaları için 12 sağlıklı yiyecek:

1. Fasulye

Fasulye tokluk hissine yardımcı olan, kan şekerini dengeleyen ve hatta kolesterolü düşüren diyet lifi bakımından zengindir. İyi bir kalsiyum kaynağıdır ve vücut yağını yakmaya yardımcı olur.

Fasulye ayrıca mükemmel bir protein kaynağıdır. Kırmızı et gibi yüksek protein kaynaklarının aksine, fasulyenin doymuş yağ oranı düşüktür ve bu da kalp hastalığı riskini artırmadan protein alabileceğiniz anlamına gelir.

2. Somon

Somon, kalp hastalıkları riskini azaltan, kilo vermeye yardımcı olan ve vücut içi iltihaplanmayı azaltan sağlıklı yağlar olan omega 3 yağ asitleri açısından zengindir. Somon ayrıca en iyi D vitamini kaynaklarından biridir.

3. Arpa

Muhtemelen yemediğiniz en sağlıklı tahıllardan biri olan arpa, beta glukan adı verilen bir tür çözünür lif açısından zengindir. Araştırmalar, beta glukanın vücudun onu emme yeteneğini engelleyerek toplam ve LDL kolesterolü düşürebileceğini gösteriyor. Günde sadece 3 gram yemek kolesterolü yüzde 10 oranında düşürebilir.

İçeriğindeki büyük miktarda lif sayesinde arpa, kan şekerini dengelemeye de yardımcı olur.

4. Orman meyveleri

Meyveler doğal şekerlerdir, ancak tatlılardan farklı olarak lif ve polifenol adı verilen antioksidanlar açısından zengindirler. Böğürtlen, yaban mersini, çilek, kızılcık ve ahududu gibi orman meyveleri bol miktarda lif ve antioksidan içerir.

Bu antioksidanlar kalp sağlığını iyileştirir, tansiyonu dengeler ve iyi kolesterolde artış sağlar.

5. Koyu yeşil yapraklı sebzeler

Kara lahana, roka, maydanoz ve pazı gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler oldukça sağlıklıdır. Hepsi mükemmel lif kaynaklarıdır ve bol miktarda kalsiyum içerirler.

Yeşil sebzeler içerdikleri folatlar sayesinde kalp sağlığı için de iyidir. Folat, kalp hastalığı riskini artırabilen bir amino asit olan homosistein düzeylerini düşürür. Araştırmalar, günde 400 mikrogram folat tüketiminin homosistein düzeyini büyük ölçüde düşürebildiğini gösteriyor.

6. Keten tohumu

Keten, vücudun omega 3 yağ asitleri EPA ve DHA'ya iyi bir alfa-linolenik asit (ALA) kaynağıdırç. Ayrıca büyük miktarda lif içerir. Çalışmalar, artan alfa-linolenik asit alımı ile kalp hastalığı ve kalp krizi riskinin azaldığını gösteriyor.

Keten, kolesterol ve kan şekerini düşürmeye yardımcı olur.

7. Süt ürünleri

Süt, peynir ve yoğurt gibi süt ürünlerinden daha iyi bir kalsiyum ve D vitamini kaynağı bulamazsınız. Çalışmalar, günde 1.200 mg'dan fazla kalsiyum ve 800 IU'dan fazla D vitamini tüketenlerin, daha az kalsiyum ve D vitamini tüketenlere göre diyabet geliştirme risklerinin yüzde 33 daha az olduğunu gösteriyor.

Bazı öğünlerde meyve suyu yerine süt için, atıştırmalık veya tatlı olarak yoğurt veya peynir yiyin.

8. Ton balığı

Omega 3 yağ asitleri ve D vitamini açısından zengin başka bir sağlıklı balık da ton balığıdır. Ancak ton balığı, yüksek dozlarda nörolojik sorunlara neden olabilen bir bileşik olan cıva içerebilir. Güvende olmak için ton balığı alımınızı haftada 350 gr ile sınırlayın.

9. Yulaf

Yulaf da lif bakımından zengindir ve bu nedenle şeker hastaları için mükemmel bir besindir. Araştırmalar, yulafın kötü kolesterolü düşürebileceğini ve insülin direncini iyileştirebileceğini gösteriyor. Yulafın içerdiği tüm çözünür lifler, vücudun karbonhidratları parçalama ve emme hızını yavaşlatır, bu da kan şekeri seviyesinin sabit kalmasını sağlar.

10. Mercimek

Fasulye gibi mercimek de gerçek bir lif kaynağıdır. Bir kase pişmiş mercimek, 16 gr lif içerir ve 360 mikrograma yakın folat sağlar. Mercimek ayrıca iyi bir protein kaynağıdır ve ayrıca bir dizi vitamin ve mineral içerir.

11. Ceviz

Cevizler iyi bir lif artı ve alfa-linolenik asit kaynağıdır. Ancak çok fazla kalori içerdiklerinden, kilonuzu izliyorsanız alımınıza dikkat edin. Atıştırmalık olarak yiyebilir veya en sevdiğiniz salatalara veya tariflere ekleyebilirsiniz.

12. Bitter çikolata

Flavonoid antioksidanlar açısından zengin olan bitter çikolatalar, kötü kolesterolünüzü düşürmeye ve iyi kolesterolü yükseltmeye yardımcı olur. Bitter çikolata ayrıca tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir. Ancak, en az yüzde 70 kakao içeren bitter çikolatalar tercih edilmelidir.