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Şeker hastaları ölüme terk edildi

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Şeker hastaları ölüme terk edildi
KKTC’de yok artık dedirtecek olaylara bir yenisi daha eklendi. Tren Yolu olarak isimlendirilen K.Kaymaklı Bölgesinde, Asal Şubenin karşısındaki polikliniğe giden hastalara insülin iğnesinin olmadığı söyleniyor.

Bakanlığın emri ile insülin iğnesinin artık 4 ayda bir verileceği ifade edilirken, dar gelirli vatandaşların günde 3 kez kullandıkları insülinin kendilerine verilmemesi sonrasında ciddi risklerin yaşanacağı dile getiriliyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, ben sosyal sigorta emeklisi bir vatandaşım. Sosyal Sigortadan aldığım maaş ile kıt kanaat geçimimi sağlamaya çalışırım. Maaş yetmediği için ayın sonunu da iple çekerim. Bu maddi sıkıntı yanında birde şeker hastasıyım. Ve şeker hastalarının kullandığı insülin ilacını kullanıyorum. Günde 3 kez bu ilacı kullanmak zorundayım dedi.

Ayni kaynak açıklamasına devamla, bir kutu insülin ilacı kutu içerisinde 100 adet olduğu için bana bir ay yetiyor. İnsülin ilacım bittiği için bugün (Dün) her zaman yaptığım gibi Tren Yolundaki polikliniğe gittim. Oradaki görevli memura İnsülin ilacım bitti ve lütfen bana ilaç verirmisiniz dedim. Bana Sağlık Bakanının emri ile artık insülin ilaçlarını 4 ayda bir vereceklerini söylediler. Bakanlığın gönderdiği genelgeyi görebilirmiyim diye sordum. Talimat sözlü verildi denildi ifadesinde bulundu.

Ben 35 sene Sosyal Sigortalara yatırım yaptım. Sonrasında emekli çıktım. Bana verilen haklar arasında ilaçlarımın da ödeneceğidir. Şimdi 4 ayda bir verilecek insülin bana yetmeyeceği için ben ne yapayım. Bir kutu bana bir ay yetiyor geriye kalan 3 ay ben ne yapacağım diye sorduğum zaman paran ile al denildi diyen ayni kaynak, kıt kanaat geçinen benim gibi sosyal sigorta emeklileri 3 ay bu ilacı nasıl alacaklar diye sorduğum zaman bize ne nasıl isterseniz alın denildi. Vatandaşına sahip çıkması gereken devlet böyle mi yönetilir? Vatandaşını böyle çaresiz bırakan hükümetler ‘Tumba’ gitmeye mahkûmdur dedi.

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