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Şeker hastalarına 'ilaç' yok

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Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde şeker ve tansiyon ilaçlarının eksikliği, vatandaşı zor durumda bırakıyor.
Şeker hastalarına 'ilaç' yok

Taner ULUTAŞ

İlaç eksikliğinin yanısıra Sağlık Bakanlığının, verilen ilaçlara kısıtlama getirmesi, ilaç kullanma gereksinimi duyan vatandaşların da tepkisine neden oluyor.

Lefkoşa’da sakin Derviş Özkeser, yapmış olduğu açıklamada, ben tansiyon ve şeker hastası emekli bir kişiyim. Biliyorsunuz sosyal sigorta emeklilerinin maaşları çok fazla değil. Emekli maaşımızın düşük olması nedeniyle ilaç ihtiyacımızı devlet hastanesinden karşılamak durumundayız.

Ancak son zamanlarda gerek bakanlığın hastaneye gönderdiği söylenen genelge ile ilaç kısıtlamasına gidilmesi, gerekse aradığımız ilaçları bulamamamız bizleri zor durumda bırakıyor dedi.

Derviş Özkeser açıklamasına devamla, geçen gün tansiyonum ve şekerim için ilaç almaya hastaneye gittim. Bana yüksek tansiyonum için her birinin içinde 28 adet hap bulunan 2 kutu tansiyon ilacı ve şekerim için 1 kutu insülin verildi. Tansiyon ilacı 15 günlük, şeker hastalığım için verilen insilün ilacı da 18-20 günlüktür.

Bakanlık eskiden rutin olarak bize 2 aylık ilaç verirdi. Hâlbuki şimdi bunu 15 ile 20 güne indirdi. Peki, bu yetmez biz şimdi ne yapacağız deyince paranız ile alın derler, paramız yok deyince de bizi alakadar etmez derler  ifadesinde bulundu.

Ayrıca şeker hastalarının kullanmak durumunda olduğu Glikopaj hastanede yok. Şeker hastalığı için 850’lik yerine bize 1000’lik yazarlardı.Ancak şimdi o da yok. Dışarıdan nasıl alalım deyince burada da yok dışarıdan alacaksınız diyorlar diyen Derviş Özkeser, emekli olan bizler bu ilaçları nasıl alacağız.

Dışarıdan almaya kalksam toplam 200 TL isterim. Bu parayı ben sürekli olarak nasıl denkleştirip bu ilaçları alacağım. Bunu düşünen yokmu? Sağlık Bakanlığı bu duruma bir çözüm bulsun dedi.

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