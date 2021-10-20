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Şeker Hastalarında Gözlere Dikkat !

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Şeker Hastalarında Gözlere Dikkat !
Şeker Hastalarında Gözlere Dikkat !

Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mete Açıkgöz konu hakkında bilgiler verdi.

 
Şeker hastalığı gözün arkasındaki retina tabakasını hedef almaktadır. Özellikle Tip 1 diabetlerin göz bulguları daha şiddetli seyretmektedir. Şeker seviyesinin kontrolsüz gitmesi ve gerekli tavsiye ve kontrollere uyulmaması halinde göz arkasında kalıcı olabilecek kanama ve harabiyetler olabilmektedir. Her şeker hastasında retinopati oluşacak diye bir durum söz konusu değil, kişinin damar yapısı, şeker seviyesi, genetik alt yapısı da hastalığın ilerleyişinde etkilidir. Bu nedenle şeker hastalarının en fazla 6 ayda bir göz hekimi kontrolüne gitmesi önerilmektedir. Eğer harabiyet varsa göz hekimi daha sık çağırabilmektedir. Göz arkasında şeker hastalığına bağlı ödem, kanama var ise ve görme seviyesini belirli düzeyde etkilemişse hastalığın seviyesine göre argon lazer tedavisi, Vitrektomi ameliyatı , antivegf iğneler gibi tedaviler belli düzen içinde uygulanmaktadır. Vitrektomi ameliyatı ile göz arkasındaki jel alınmakta ve kanama ve zarlar temizlenmektedir.Ameliyat sonrası sıkı kontroller ile hastalığın seyri takip edilmektedir. Vitrektomi ameliyatlarını ayrıca retina dekolmanı, pvr, vitre hemorajileri, travmalar gibi vitreus retina hastalıklarında uygulamaktayız. Çoğu hastalık çaresiz değildir sadece geç kalmak tehlikelidir. Hipertansiyon hastalığıda göz retinasını etkileyen bir başka hastalıktır. Hipertansiyonun uzun vadesinden ziyade o anki seviyesi çok önemli, çok yüksek vücut tansiyonu seviyeleri göz damarlarını tıkayabilir ve retina dokusu içine kanama yapabilir.Bu nedenle tansiyonun azami surette düzenli gitmesi lazım. Hipertansiyona bağlı retina hastalıklarındada vitrektomi ameliyatı bazen ordaki hasarı düzeltmek açısından faydalı olmaktadır. Şeker seviyesinin düzenli gitmesi için ilaçların düzenli kullanılması ve diyet, spor aktivitelerinin düzenli yapılması gerekmektedir.Hastalıktan korkma, geç kalmaktan kork.
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